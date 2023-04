Prolongation partielle de l’extinction de l’éclairage public à Lessines

Le groupe écologiste dans l’opposition a salué cette mesure, non sans la commenter.

”Écolo se réjouit que globalement les mesures prises pour limiter l’éclairage public sur l’entité soient maintenues. Ces mesures induites pour soulager notre facture énergétique sont également bonnes pour l’environnement. Elles permettent d’économiser du CO2 et de réduire la pollution lumineuse nuisible aux écosystèmes. Pour des raisons de sécurité, nous pouvons cependant accepter que l’éclairage soit maintenu lorsque les déplacements dans l’entité sont plus importants, ce qui arrive souvent le week-end et les jours fériés. Une dérogation à la règle a aussi du sens dans ce que le Collège appelle l’hypercentre.”