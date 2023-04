”Après plusieurs années compliquées notamment en raison de la crise sanitaire, l’édition de 2023 est donc celle du beau et grand retour et cela fait plaisir”, annonce d’emblée Edwige Lejeune du centre culturel René Magritte, à la manœuvre de l’organisation. “On se retrouve sans contrainte et avec une programmation elle aussi libérée à 100 %. Nous sommes d’ailleurs passés sur deux jours l’an dernier afin de pouvoir proposer une affiche plus large, mais sans trahir l’essence même du festival. La ligne de programmation du Roots&Roses reste en effet la même. Ou plutôt, les lignes de programmation. Deux grandes tendances organisent cette année encore l’affiche du festival : d’une part les musiques roots au sens large : de l’americana au folk en passant par les formes de blues acoustique, le rythm’n blues et les variantes modernes de country ; et d’autre part, les tendances plus électriques et vitaminées, allant du garage au hard blues en passant par toutes les formes énergiques de rock’n’roll. Au final, une affiche forte, actuelle, cohérente et diversifiée.”

Mais le Roots&Roses, ce n’est pas que la musique. “Le festival a sa philosophie, fondée sur la qualité d’accueil des publics.”

Au Roots&Roses, pas de tickets VIP pour une partie de privilégiés. Tout le monde est logé à la même enseigne. “Un accueil de première classe à prix tout doux. Pour tous. Et nous en sommes très fiers !”

Le site est beau, verdoyant, spacieux. Pas de bières de grands distributeurs, exit les softs sucrés des grandes marques. Exclusivité aux excellentes et nombreuses bières artisanales de la région, aux jus de fruits d’un producteur local, aux eaux mises en bouteille à moins de 40 km. “Tout comme pour toutes les autres activités du centre culturel, nous avons banni tout ce qui provient d’élevages industriels. Par respect de l’animal, des travailleurs et de l’environnement.”

Ce qui permet sans conteste d’affirmer encore un peu plus que le Roots&Roses est aussi un rendez-vous gastronomique. “Une équipe de plus de quarante cuisiniers s’affaire pour préparer des plats tous cuisinés maison à partir d’ingrédients de qualité, locaux et bio dans la mesure du possible.”

Des espaces de délassement baroques’n roll, confectionnés à partir de matériaux de réemploi, accueillent les festivaliers qui veulent se poser.

”Ces thématiques du développement durable et de l’écoresponsabilité sont désormais à la mode. Et c’est tant mieux ! Le Roots&Roses fait cependant figure de pionnier dans le petit monde des festivals rock’n roll. Il s’appuie à la fois sur une volonté de mieux accueillir les publics et un réseau local de producteurs exceptionnels.”

Ce même développement durable sera aussi la thématique des matchs de catch qui font leur grand retour sur le ring du festival. “C’est une façon ludique de faire passer des messages essentiels.”

Ajoutez à cela la gratuité pour les habitants de l’entité de Lessines et les moins de 16 ans, mais aussi un camping pour ceux qui viennent de plus loin et vous avez tous les ingrédients pour passer deux jours d’exception entre (re) découvertes et belles rencontres humaines.

Bref, “au Roots&Roses, nous avons toujours choisi de mettre le festivalier au centre de la réflexion : la personne qui achète un ticket ne sera jamais un numéro dans un ordinateur”.

Le festival se déroule le 30 avril et le 1er mai site le site de la Gaminerie à l’Ancien chemin d’Ollignies à Lessines. Il y a deux scènes, sous deux chapiteaux. Un troisième chapiteau accueille un bodega.

Pass 2 jours : 70 € en prévente et 76 € à la caisse. Ticket journée : 42 € en prévente et 48 € sur place. Abonnés et moins de 26 ans : 30 % de réduction. Moins de 16 ans : gratuit. Tout comme pour les Lessinois, mais besoin impératif de réserver.

Toutes les infos et la programmation complète : www.rootsandroses.be