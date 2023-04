"Membre de la Commission des musiques depuis plus d’une dizaine d’années, le jury a estimé que Frédéric Maréchal avait tant les connaissances musicales que les qualités de gestion nécessaires pour prendre la relève", souligne la présidente du conseil d’administration du Botanique, Aline Godfrin.

Frédéric Maréchal quittera donc ses fonctions de directeur du centre culturel René Magritte cet été. Un changement de taille quand on sait que le Lessinois avait intégré le CCRM il y a 21 ans et était à sa tête depuis 2004.

"Je suis bien sûr très heureux de cette nomination", a déclaré le principal intéressé. "Le Botanique est une salle majeure en Europe et prendre sa direction est vraiment très enthousiasmant. D’autant que j’ai énormément de sympathie pour Paul-Henri Wauters, le directeur sortant et reprendre son travail est une grande fierté."

C’est vraiment l’opportunité de ce beau projet qui a poussé Frédéric Maréchal à quitter Lessines. "C’est le seul endroit au monde où j’aurais postulé. Vraiment, il n’y a aucun autre endroit pour lequel j’aurais quitté le centre culturel René Magritte."

Pour la succession de Frédéric Maréchal, les cartes sont maintenant dans les mains du conseil d’administration du CCRM. "Quoi qu’il en soit, il y a une très belle équipe en place. Des gens très compétents qui savent très bien ce qu’il faut faire pour faire tourner la boutique !"

Une structure saine en pleine expansion

Après 35 ans au sein du Botanique, d’abord en tant que programmateur musical puis à la direction, Paul-Henri Wauters passe le flambeau à l’occasion de son départ à la retraite.

"Paul-Henri Wauters et ses équipes ont fait du Botanique une salle de référence sur la scène culturelle francophone, belge et internationale. Grâce à une gestion exemplaire, le Botanique a pu se développer dans les meilleures conditions", salue Aline Godfrin. "Une partie des bénéfices ont pu être réinjectés dans la rénovation des serres et de ce joyau patrimonial. Des travaux sont également en cours pour augmenter la capacité d’accueil du lieu."

Frédéric Maréchal occupera la fonction de directeur général et artistique pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois, selon les nouvelles dispositions décrétales.