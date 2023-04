Hector Yernault quitte la scène politique de Silly : “trente ans d’un échevinat si humain !”

L’échevin des Travaux a d’abord résumé sa carrière avec son humour désarmant et sa dérision coutumière. “À peine arrivé, le “Courrier” m’a épinglé parce que je m’étais endormi au conseil. Puis, parce qu’on m’avait vu à la télé, assis près du piano lors d’un “Printemps musical”, on m’a pris pour un noble à la Foire de Libramont. Pour la regrettée Reine Fabiola en visite à Gondregnies, j’étais un passionnant “échevin-berger”… Et de conclure son évocation souriante avec émotion : “Quel bonheur d’avoir pu travailler avec des gens bienveillants qui m’ont toujours accordé leur confiance ! Et merci à vous, chers Silliens pour votre soutien !”

”Toi, le frère que je n’ai jamais eu”

Le bourgmestre Christian Leclercq débute son hommage par ce vers de Maxime Leforestier : “Plus qu’un ami, tu es un frère ; je suis très nostalgique de tout ce temps passé à tes côtés et de nos tours en “bétaillère” quand tu me faisais découvrir les travaux faits et à faire le long de nos 170 km de route communale !”

”Tu es l’incarnation de toute la noblesse de l’engagement politique ; tu t’es dévoué tous les jours sans compter pour tous ! Tu pourrais être un personnage d’Alphonse Daudet ou de Marcel Pagnol, tant tu représentes l’âme de notre terroir !”

Bernard Langhendries (SENS) abonde dans le même sens. “Paysan et fier de l’être comme tu te définis toi-même, avec ta tête bien sûr les épaules et ton sens des responsabilités, tu n’as jamais reculé devant les difficultés et les divisions. Tu as relevé des défis environnementaux comme les ZIT pour protéger Bassilly des inondations ; tu as défendu ce merveilleux métier d’agriculteur face à certains nouveaux habitants. Nous continuerons à profiter de ton regard aiguisé comme conseiller communal.”

Antoine Rasneur (SENS) : “Ton implication a été quotidienne et sans faille ; tu as toujours été sur le pont dès la moindre urgence !”

Laurent Vrijdaghs (LB) : “Merci pour ton service auprès des Silliens, pour ton bon sens et ton exemple, pour ton humour implacable. Tu es notre mentor humain, social, politique. Tu as placé la barre très haut !”

Laurent Courtois (Écolo) : “A l’heure du désamour entre les citoyens et la politique, il existe encore des gens comme toi, qui concentre à la fois rigueur, chaleur humaine, gouaille… Je regrette de ne pas t’avoir côtoyé plus longtemps. […] Il n’est pas aisé d’être dans l’opposition face à toi, car avec un sourire et un trait d’humour, tu balaies toutes les critiques !”.

Audrey Trenteseaux (PS) : “Hector, je te connais depuis mon enfance ; je suis triste, même si tu restes conseiller parce que tu fais partie de ces personnes auxquels nous sommes très attachés !”

Jo Devenyn (LB), nouvel échevin des Travaux : “Merci Hector de m’avoir aidé et de m’avoir transmis ton expérience politique ; je vais essayer de faire aussi bien que toi, mais j’aurai l’humilité de dire que je ne serai pas meilleur que toi !”

Après le conseil, Christophe Keymeulen, chef du service des Travaux nous confie : “Depuis mes débuts, je n’ai connu que lui comme échevin des Travaux. Quelle chance ! C’est quelqu’un d’exceptionnel : toujours l’écoute, toujours disponible au téléphone et présent quand c’est nécessaire. Toujours là aussi pour trancher, pour décider, pour appuyer son administration. Il ne parlait jamais de politique : il était au service de tous sans le moindre calcul.”