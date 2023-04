Les terrains de padel d’Estaimpuis, bientôt rachetés par la Commune? L’idée du bourgmestre pour mettre fin au litige

Mais Daniel Senesael était absent (souffrant) ce lundi soir. C’est donc Quentin Huart, avec les quelques informations dont il disposait, qui a pris la parole pour répondre aux interpellations des conseillers communaux Patrick Van Honacker (Pour Vous) et José Lericque (Écolo) sur le dossier.

Pour les élèves de l’entité, uniquement durant les heures de classe

"Ayant appris le report du jugement dans l’affaire opposant une riveraine au gérant de l’Estaim Padel Club, et le refus du Ministre quant à un déplacement des terrains de padel dans une zone d’activité économique, le bourgmestre a décidé de recevoir les intéressés afin d’envisager des pistes qui pourraient convenir à tout le monde, explique Quentin Huart, le bourgmestre ff. Le bourgmestre a sondé le gérant pour voir s’il serait enclin à revendre les infrastructures à la commune pour les réserver à l’usage des élèves de nos écoles, uniquement durant les heures de classe. Celui-ci a répondu que cela serait envisageable pour lui alors que la riveraine aurait confirmé que cette formule pourrait lui convenir."

José Lericque (Écolo) s’étonne de l’annonce. "La Commune, et donc les Estaimpuisiens vont débourser plus ou moins 300 000 euros pour racheter ces terrains de padel… Admettez que l’exploitant s’en sort de manière particulièrement avantageuse alors que la riveraine a dû débourser une somme conséquente pour les frais de justice ! Racheter le bien est reconnaître sinon l’erreur, au moins le manque d’attention accordée lors de la demande et de l’octroi du permis de construire."

"Ne pas susciter de faux espoirs"

Le conseiller Écolo s’interroge également sur la procédure. "Les démarches administratives pour l’annulation du bail emphytéotique ont-elles déjà été enclenchées ? Les choses sont bien moins simples qu’il n’y paraît… On ne peut pas recourir à l’acquisition de gré à gré ! Il faut une mise en concurrence, une motivation pour l’achat et une estimation qui doit être sollicitée auprès du Comité d’acquisition d’immeubles, d’un notaire ou d’un géomètre-expert immobilier ! Le fait de recourir à l’une de ces personnes constitue un marché de service, dans le respect de la législation y relative. Un avis de légalité doit aussi être rendu par le directeur financier. Promettre que le site Padel sera propriété communale pour la fin juin, nous semble utopique et mensonger… Il ne faut pas susciter de faux espoirs auprès des gens !"

Pour Patrick Van Honacker (Pour Vous), la seule solution face à "ce gâchis à tout point de vue" pourrait simplement reposer dans "un arrêté de fermeture de l’infrastructure sportive pris par le bourgmestre sur base des nombreuses plaintes recueillies par rapport aux nuisances sonores occasionnées par la pratique du padel. On n’a plus le droit de jouer avec les pieds des gens !"