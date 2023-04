Chantier à la rue de Pintamont à Ath: un (autre) immeuble est instable

La motivation de l’ordonnance réside dans la nécessité de réaliser des travaux de stabilisation. On peut sans doute surtout parler d’une mesure de sécurité dans la mesure où l’immeuble portant le numéro 14 (où était précédemment situé le commerce "Au Passé fleuri") présente des signes de plus en plus marqués d’instabilité, avec une tendance à s’affaisser du côté où le chantier a été ouvert.

Chantier vite "troublé"

Ce chantier a été lancé voilà un peu plus d’un an afin de concrétiser un projet intéressant. La Brasserie des Légendes a acquis l’immeuble (n°16) contigu à la Maison des géants (n°18) afin d’aménager un espace horeca qui doit fonctionner en synergie avec le centre touristique et muséal. La Brasserie aura ainsi pignon sur rue dans le centre d’Ath et les visiteurs du musée pourront y être reçus.

Mais très vite, des difficultés sont apparues. Les sociétés à l’œuvre ont été confrontées à la présence de la nappe phréatique qu’il a été décidé d’abaisser. Les premiers travaux ont fragilisé la Maison des géants ; des fissures sont apparues dans la façade, notamment.

Fin juin 2022, la société Stabil est intervenue en urgence afin de procéder à des travaux de stabilisation.

Mais des désordres ont continué à apparaître dans les maçonneries, à la fois de la Maison des géants et de l’immeuble portant l’enseigne "Au Passé fleuri" (n°14).

En septembre 2022, les différents acteurs à l’œuvre sur le chantier ont cru pouvoir identifier et régler définitivement le "vrai" problème: l’absence de fondations pour un mur mitoyen entre les immeubles n°16 et n°18.

Il a fallu déconstruire, à l’automne, la partie à front de rue de la Maison des géants, suite aux désordres importants intervenus dans la structure du bâtiment.

Commerce évacué

Des travaux réalisés ensuite au niveau des fondations (à l’emplacement de l’immeuble n°16 qui avait été démoli) n’ont pas solutionné tous les problèmes. L’immeuble portant le n°14 (occupé par un indépendant fleuriste jusqu’en décembre) a continué à présenter des signes de plus en plus marqués d’instabilité.

Le maître d’œuvre, Pierre Delcoigne, a décidé d’intervenir. "Humainement parlant, nous ne pouvions pas laisser ces personnes dans cette situation, alors qu’ils étaient profondément impactés par un chantier tournant mal. Il fallait trouver une solution pour eux. Nous avons donc décidé de racheter leur immeuble, à une valeur estimée avant les dégâts. Nous avons pu trouver un autre immeuble pour les reloger, presque en face ; nous avons aussi acquis cet immeuble que cet indépendant nous loue."

Un immeuble qui bouge

Aujourd’hui, l’immeuble portant le n°14 est donc aussi la propriété de la Brasserie des Légendes. L’idée était de pouvoir le stabiliser et l’intégrer dans le futur site. Mais cet immeuble semble de plus en plus "irrécupérable". Sa "déconstruction" ne constituerait pas une surprise.

"Le bâtiment continue à bouger beaucoup, alors qu’il n’y a plus de travaux depuis un certain temps ; il s’enfonce d’un côté" note Pierre Delcoigne, le patron de la Brasserie des Légendes. Des écarts sont apparus avec l’immeuble suivant dans la rue, celui portant le n°12. Mais ce bâtiment, lui, ne présente aucun signe inquiétant.

Les causes précises de tous les problèmes devront encore être précisées à travers des expertises, des enquêtes, des analyses. Le travail des experts sera important afin de déterminer l’incidence des interventions successives.

"C’est vraiment un des dossiers les plus compliqués que j’ai jusqu’à présent" note le chef d’entreprise.

Un "nouveau" projet

À ce stade, le projet initial va donc devoir être revu, presque à partir d’une page blanche, dans la mesure où les espaces vont être beaucoup plus importants. "Dans chaque difficulté, il faut trouver une opportunité" conclut Pierre Delcoigne. "Les travaux ont été entamés en mars 2022. Et un an plus tard, toutes les données ont changé. Aujourd’hui, il faudra “marier” trois immeubles, et non seulement deux. Tous les mètres carrés supplémentaires seront exploités pour la partie horeca afin de tenter de récupérer au mieux tous les investissements imprévus consentis."