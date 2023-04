”Les membres du collège communal ont reçu, à l’instar de plusieurs membres du conseil communal, une missive ainsi que divers signaux manifestant d’éventuelles difficultés ou dysfonctionnements au sein de l’ASBL Mibac” indiquait Claudy Demarez.

Ce mercredi soir, le bourgmestre Olivier Hartiel (PS) a annoncé, dans ses communications, avoir pris une mesure radicale plus tôt dans la journée. Il s’est exprimé en ces termes.

”Nous avons été alertés par plusieurs membres de l’association, en ce sens qu’il y avait un certain nombre d’irrégularités, de dysfonctionnements, et donc nous ne pouvions en l’état en tout cas, laisser le musée tel qu’il était aujourd’hui, ouvert” a dit M. Hartiel.

”De plus, nous avons constaté qu’il y avait une absence de convention. Et donc, pour éviter toute disparition de pièces, nous avons donc aujourd’hui fermé le musée et donc changé les barillets.”

”La question qui se pose aujourd’hui est qui gère, et donc nous nous inquiétons réellement aujourd’hui d’ailleurs pour les membres sympathisants de cette association.”

”Aucune convention n’existe aujourd’hui” a précisé M. Hartiel à M. Demarez qui demandait des précisions.

Le président surpris

Ce jeudi, nous avons contacté Daniel Leleu, le président de l’ASBL Mibiac.

”Je ne suis pas au courant” a-t-il réagi quand nous avons fait état des déclarations du bourgmestre de Chièvres, la veille. “La convention ? Cela date de 23 ans… Des dysfonctionnements ? Je ne vois pas très bien lesquels ; nous avons simplement eu un problème avec un membre… Ce qui est bizarre, c’est que je n’ai pas été prévenu…”