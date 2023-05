Des relents dérangeants autour d’un édicule sur l’Esplanade d’Ath ?

En juin 2022, la même assemblée a approuvé le projet d’une nouvelle plaine de jeux “inclusive” sur l’Esplanade (avec un budget de 100 000 €).

Les travaux d’aménagement de la plaine ont été entamés voilà plusieurs semaines. Et, le 21 avril, a été ouverte une enquête publique dans le cadre de la procédure d’instruction d’une demande de permis d’urbanisme sollicité par la Ville elle-même afin d’ériger un “édicule sanitaire”, les toilettes publiques donc. Celles-ci seront situées à proximité de la plaine de jeux, derrière les maisons de la rue Isidore Hoton. Les travaux ont déjà aussi été amorcés pour cette installation.

Cette situation a fait réagir des riverains, parmi lesquels Pol Petit qui s’interroge sur l’opportunité de placer les toilettes publiques, à cet endroit précis en particulier, et sur le début des travaux avant l’octroi du permis.

”Le réaménagement de l’Esplanade a fait l’objet d’une étude paysagère du célèbre paysagiste Jaques Wirtz” rappelle-t-il. “Les accès au parking sous-terrain ont été “désignés” par un architecte connu pour sa modernité et son sens de l’esthétisme. L’ensemble, très réussi, a été initié par l’Administration communale.”

”Et aujourd’hui, cette même Administration installe un bâtiment industrialisé” préfabriqué) en brique rouge, dénué de tout esthétisme” déplore-t-il dans ce courrier adressé à la Ville dans le cadre de l’enquête publique.

”Quant à l’implantation au milieu d’une plaine de jeux pour enfants, qui est très fréquentée de par son positionnement […], c’est la porte ouverte à toutes les dérives… Qui va fréquenter ces toilettes ? On peut d’ores et déjà s’en inquiéter ! En tant que riverains, nous voyons actuellement des petits trafics qui se négocient dans les espaces ouverts.” Il redoute que l’espace entre les murs des jardins et la structure constitue un autre endroit “à risques”. “Qu’est-ce qui justifie et qui a décidé de sacrifier l’espace de jeu des petits enfants ?”

”Le projet de toilettes publiques […] aurait dû se juxtaposer aux constructions en corten, pour des raisons esthétiques et sécuritaires voire même en jonction avec le bâtiment devant le kiosque de l’esplanade. […] De quelle(s) ville(s), l’Administration s’est-elle inspirée en proposant des toilettes publiques similaires ?”

”Les travaux ont commencé, et ce bien avant que s’ouvre l’enquête publique” note-t-il enfin. “L’avis des citoyens et principalement des riverains n’a-t-il pas été négligé par l’Administration ? Pourquoi faire l’enquête publique ?”

M. Petit lance un “appel à la raison”, estimant qu’il n’est pas trop tard pour que la Ville change son fusil d’épaule.