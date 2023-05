La Nuit de la Musique de Silly, c’est ce samedi

”On avait eu du monde l’an dernier”, confie Alexandra Hauquier, responsable du Service Culturel de la commune de Silly. “Le public était au rendez-vous après les deux ans d’interruption. Cette année, on espère une bonne participation également”, dit-elle. “À l’affiche, on a trois beaux grands concerts : le concert-hommage à Patrick Bruel, “Place des Grands Hommes” ; le concert d’Olivier Laurent qui interprète le répertoire de Jacques Brel ; le concert de Zénith, groupe de cover ; ainsi que toute une série de plus petits concerts, aussi très chouettes et très variés, qui devraient faire circuler du monde.”

Fidèle à l’esprit d’ouverture à la pluralité musicale qui caractérise l’événement depuis sa création, faisant de la Nuit de la Musique une véritable nuit des musiqueS, elle nous confirme qu’il y en aura, cette année encore, pour tous les goûts et tous les âges : rock, pop, folk, rap, grunge métal, jazz, blues, chanson française, musique du monde et bien davantage.

Quatorze concerts

Munis du bracelet-pass obligatoire (dès 12 ans), les passionnés de musique pourront accéder à quatorze concerts, un bal folk et un spectacle de jonglerie et de pyrotechnie, dispersés en seize lieux différents (dans des cafés, des restaurants, sur la place et à l’école communale…), pour certains emblématiques, de la commune rurale.

Libres de passer d’un lieu à un autre, d’une ambiance à une autre, au gré de leurs envies et de leur curiosité, ils seront chaleureusement invités, aux douze coups de minuit, à se rassembler à la brasserie de Silly pour le concert de clôture avec le groupe de cover belge “Zénith”.

Cette programmation éclectique ne manquera pas d’enthousiasmer les passionnés de musique et à les motiver, au besoin, à défier une météo capricieuse et endosser leurs vestes de pluie pour être encore une fois au rendez-vous.

Le bracelet-pass est en prévente jusqu’au vendredi 12 mai inclus, au prix de 8 € (5 € pour les moins de 20 ans), au Service Culturel, au Centre culturel, au Syndicat d’initiative, à la Biblioludothèque et dans tous les lieux de concert.

Infos : samedi 13 mai dès 18h… jusqu’au dimanche 14 mai à 2h. Service Culturel de Silly : 068 25 05 12 ; https ://www.silly.be/loisirs/culture/culturel/la-nuit-de-la-musique