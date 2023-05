De futurs menuisiers à l’œuvre à l’Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines

Le projet était sur les rails.

Dans un premier temps, Damien et ses collègues, Dominique Stiévenart et Yves Wauters se sont réunis, dès la rentrée 2022, avec les responsables du musée. "Il s’agissait d’établir les plans pour remplacer trente petites rampes par des structures plus grandes, réaliser les devis, budgétiser, puis attendre les subsides. Différentes instances soutiennent l’intervention, la fédération Wallonie Bruxelles, la Loterie Nationale, le Commissariat Général au Tourisme. Une fois les accords et les subsides obtenus, nos étudiants de 5e et 6e menuiserie se sont mis au travail et ils y sont encore, parce que le projet est de taille et compliqué."

Tout doit être réversible

D’autant plus compliqué que le bâtiment est classé patrimoine exceptionnel. C’est Elise Bocquet, bien connue pour ses publications consacrées à l’Hôpital, qui supervise le chantier en tant qu’architecte du patrimoine. "Le classement implique des exigences très pointues qui doivent être parfaitement respectées. L’idée est que tout doit être réversible. Tout ce qui est installé doit pouvoir être enlevé afin que l’édifice retrouve son état d’origine. Il y a toujours des modifications de dernière minute. Le moindre détail doit être soigné. Par exemple, des tests sur les colles doivent être réalisés pour vérifier si elles ne vont pas dégrader le carrelage."

Inoubliable

Les étudiants se sont mis au travail après une visite de l’Hôpital et de sa charpente dont ils rêvent encore. Tristan et Théo de 6e année, Alan et Jeremy de 5e, apprécient "C’est tellement différent de l’atelier, où tout est cadré et plus simple. Ici, certaines rampes sont vraiment difficiles à installer, parce qu’il y a beaucoup d’obstacles. En plus, il faut faire gaffe à l’environnement. Mais c’est un bonheur de travailler dans le réel et en équipe. Et surtout que ce soit utile et solidaire. Une expérience inoubliable !"