Le nouveau pacte de majorité MR-PS/AC au menu du conseil communal, à Frasnes-lez-Anvaing

Le conseil communal de Frasnes-lez-Anvaing se réunira ce lundi 22 mai à 19h à l’hôtel de ville. Vingt-cinq points figurent à l’ordre du jour de la séance publique. Notamment les démissions du président du CPAS Valéry Gosselain (MR) et de l’échevin des Travaux André Duty (MR). Michel Devos (PS-ACE) deviendra le nouveau président du CPAS : pour cela, il doit d’abord être installé comme membre du Conseil de l’Action sociale. Il prêtera serment, comme Marian Clément, qui fera son entrée au collège communal (il aura comme attributions le Logement, les Affaires sociales, je Jumelage, le Plan de cohésion sociale, le Bien-être animal, les Personnes handicapées et la Santé). Après l’approbation du nouveau pacte de majorité, la nouvelle majorité PMR-PS-AC comptera quatorze membres. Le nouveau Collège réunira Carine De Saint Martin, bourgmestre, Sébastien Dorchy, premier échevin, Pierre Bourdeaud’huy, échevin, Christine D’Hont, échevine, Daniel Richir, échevin, Marian Clément, échevin et Michel Devos, président de CPAS. Certaines attributions feront l’objet d’une nouvelle répartition au sein des membres MR du Collège, Pierre Bourdeau d’huy reprenant notamment le Logement et Carine de Saint-Martin, l’Urbanisme.