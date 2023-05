Entretien des cimetières : “On ne sait pas être partout en même temps !”

Une photo prise ce week-end au cimetière de Forest. ©COM

Pas évident !

Dès lundi matin, les ouvriers communaux étaient là pour nettoyer les allées et enlever les mauvaises herbes (très nombreuses – orties, chardons, pissenlits… – et très hautes avec la pluie et la chaleur relative de ces derniers jours) entre les tombes. Ils disent comprendre les réactions de la population au vu de la situation.

Les conditions étaient idéales pour le développement des orties et des "mauvaises herbes"/ ©EDA

Le problème est récurrent depuis que l’usage des produits phytosanitaires est totalement interdit dans les cimetières : “Nous sommes trois au lieu de quatre ou cinq, pour entretenir les dix-huit cimetières de l’entité frasnoise, et le service ne dispose plus que d’un seul véhicule pour transporter le matériel. On fait ce qu’on peut, mais on ne sait pas être partout en même temps.”

Par ailleurs, les citoyens ont tendance à se reposer uniquement sur le travail des ouvriers de la Commune, alors qu’autrefois, quand les cimetières étaient plus fréquentés, beaucoup n’auraient sans doute pas laissé le moindre brin d’herbe s’approcher du monument de leurs proches. Un autre internaute suggérait d’ailleurs : “il faudrait presque aller nous-mêmes, pour remettre un peu d’ordre…”

Le même endroit du cimetière de Forest, mardi matin, tandis que les ouvriers communaux étaient sur place. ©EDA

Des travaux programmés !

Pour l’échevin Pierre Bourdeau d’Huy, qui a repris les “Travaux” après la démission d’André Duthy, une charge scabinale qu’il gardera après la signature du nouveau pacte de majorité (à la place, nous avons écrit par distraction dans une précédente édition, qu’il “reprenait” le Logement, dont il s’occupait déjà depuis le début de la mandature, lequel passera bien, comme indiqué d’ailleurs dans l’article, chez Marian Clément), il serait erroné de croire que ces commentaires acerbes sur les réseaux sociaux ont précipité les choses : “ces travaux d’entretien étaient prévus dans le planning. Ils auraient d’ailleurs dû commencer la semaine dernière si le bon temps avait été de la partie. Deux absences parmi le personnel, deux camionnettes effectivement en bout de course et les conséquences du zéro phyto expliquent également le retard. “

Pour rappel, la Région wallonne incite les communes à accueillir la nature dans les cimetières, participant ainsi “à la densification du maillage vert global, au développement du potentiel d’accueil de la vie sauvage, à la prise en compte de la biodiversité au cœur même de l’activité humaine, à la préservation de la santé des citoyens et au respect l’environnemen t”. Évidemment, chacun a son avis bien arrêté sur la pertinence de cette démarche de végétalisation et il n’est pas facile de faire changer les mentalités à propos d’un sujet sensible pour beaucoup de familles.