Pom d’Happy : circuits courts et biodiversité au Pays des Collines

L’objectif de “Rendez-vous en terre agricole” est de rapprocher agriculteurs et citoyens pour un “mieux vivre ensemble” et de faire découvrir les métiers du monde agricole en Hainaut.

Depuis un an et demi, “Pom d’Happy” a ouvert une vitrine pour les producteurs à Ellezelles : un vaste comptoir de produits locaux et/ou bio. L’initiative groupe actuellement plus de cinquante producteurs.

Ce samedi 20 mai, plusieurs acteurs locaux seront présents afin de partager leur passion et leur savoir-faire, et de faire découvrir et déguster leurs productions.

Le maraîcher Laurent Voortman de “Mange-Tout” propose plusieurs visites du potager bio qui se trouve juste derrière le bâtiment de Pom d’Happy.

Plusieurs animations sur le thème de l’apiculture sont également prévues, comme l’extraction du miel, une initiation à l’apiculture et une visite du rucher.

”Les sentiers du Vert Savoir” amènent les promeneurs sur une balade guidée sur les “sentiers” de la biodiversité dans les Collines. Pour les animations ponctuelles, une inscription est obligatoire via communication@pomdhappy.be (places limitées).

Sébastien Gravis, responsable de “Pom d’Happy” explique la démarche. “L’idée de rapprocher producteurs et citoyens est au cœur de notre initiative, et le 20 mai nous ouvrons nos portes afin de faire découvrir la richesse de circuits courts en Pays des Collines. Plusieurs producteurs seront présents afin de partager leurs passions et de déguster les saveurs authentiques de notre terroir. Pom d’Happy veut également être un lieu de sensibilisation pour la biodiversité de notre région et un ambassadeur de notre belle région des Collines.”

”Dans un futur imminent, plusieurs projets sont planifiés sur le site, comme une ruche didactique, et une zone pique-nique dans le vert, encore sous réserve de l’autorisation urbanistique.”

Au programme donc : rencontres avec les producteurs et dégustations de produits de terroir : non-stop de 10h à 18h, ce samedi 20 mai. Extraction du miel à 10h et à 14h ; visite du potager bio à 11h et à 15h, par Laurent Voortman de “Mange-Tout” ; initiation à l’apiculture et visite du rucher à 11h et à 15h30. Promenade guidée (5km) sur les sentiers de la biodiversité, guidée et organisée par “Les sentiers du Vert Savoir” (départ à 14h30). Petite restauration et bar avec bières, jus et apéritifs locaux non-stop de 10h à 18h.

Places limitées. Inscription obligatoire par communication@pomdhappy.be. Adresse : “Pom d’Happy Store”, Route de Lessines 63 à Ellezelles.