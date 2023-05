1. La ligne TEC Enghien-Ath “Depuis plusieurs mois, un groupe de travail a été mis en place avec Ath, Lessines, Brugelette, Chièvres, Belœil, Flobecq et Ellezelles” explique Violaine Herbaux (LB) échevine en charge de la mobilité. “Ensemble, ils ont élaboré un plan de redéploiement des TEC dans notre région, mais sans nous contacter !” Notre journal a évoqué ce projet, voilà quelques semaines.

Combative, elle poursuit : “Nous avons constaté qu’il est question de supprimer la ligne 94 des TEC reliant directement Enghien à Ath via Bassilly et Hellebecq au profit d’une ligne qui ne rallierait plus que le zoning de Ghislenghien.” Elle renchérit : “Or, cette ligne est utilisée quotidiennement par de très nombreux étudiants qui rallient leurs écoles à Ath et Enghien.”

Antoine Rasneur (SENS), président du CPAS et riverain de la ligne, abonde dans le même sens. “Ce double-bus à éventail est rempli chaque jour scolaire et la ligne est même parfois dédoublée, tellement elle est prisée. Pour les jeunes de Bassilly et de Hellebecq, la gare de Silly n’est pas une solution parce qu’elle est objectivement trop loin !”

Cela dit, l’échevine reste optimiste. “On nous a dit qu’il restait des possibilités de changement avant que le projet ne soit envoyé au ministre wallon de la mobilité.”

Ingrid Roucloux (Écolo) ajoute un élément. “Un autre argument est qu’il existe une liaison naturelle et historique entre les Bassilliens et Hellebecquois et Ath, ne serait-ce que par l’ancienne ligne de train et le RAVeL.”

À l’unanimité, le conseil vote une motion pour préserver la ligne de bus 94.

Christian Leclercq exprime un commentaire. “Ce n’est pas la première fois que les communes voisines nous ignorent dans leurs décisions. Le cas le plus récent est celui de la “task-force” sur Pairi Daiza”. À ce propos, Violaine Herbaux relance : “Par ailleurs, est-il normal que Pairi Daiza ne fasse pas partie du plan de restructuration des TEC ?”

2. Taxer l’éolienne Colruyt “La Région précise que seules les éoliennes raccordées au réseau public sont taxables” explique Laurence Pierquin, échevine en charge du budget (LB). “Ce n’est donc pas le cas de celle sise le plus au nord de l’A8, car elle alimente directement le dépôt de Colruyt. Elle ne sera donc pas taxée cette année, mais dès l’an prochain : par souci d’équité, elle sera taxée aussi (17.500€) comme les autres. Pour ce faire, nous adopterons le même règlement qui permet à Seneffe de taxer ce type d’éolienne dans le zoning de Feluy.”

3. Un budget participatif La Commission locale du Plan communal de développement rural (PCDR) souhaite répondre à l’appel à projet régional de budgets participatifs. “Ces projets limités à 10.000€ de subsides avec l’obligation d’une aide communale du même montant (20.000€ au total) financeront de” petits” projets rarement subsidiables” explique Antoine Rasneur. “Aucun ne pourra dépasser le 1/4 du montant, à savoir 5.000€. Ils devront s’inscrire dans l’esprit du PCDR et seront évalués par la commission.”

Néanmoins le président du CPAS nuance : “A ce jour, il existe beaucoup d’imprécisions juridiques quant à la gestion des projets. Par ailleurs, si on fait le ratio entre les heures de travail administratifs demandées à la commune et le montant des subsides, on peut être perplexe.”

Le conseil vote le projet sous réserve d’analyse de son fonctionnement futur.