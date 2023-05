Du cirque, du théâtre, des musiciens… il y en aura pour tous les goûts.

Retour du festival d'arts de rue "Sortilèges" à Ath. 18 mai 2023. "Les percutés" ©EdA

Dans un parc, on sort les échelles pour installer le décor d’un show de trapèze et de tissu aérien. Tout doit être prêt pour 14 h, heure de la première représentation.

Retour du festival d'arts de rue "Sortilèges" à Ath. 18 mai 2023. Fin du spectacle de cirque aérien par la MCA ©EdA

Même course contre la montre un peu plus loin où David Bouhon et l’école de cirque Matizi répètent leurs mouvements. "O n a de la chance: il ne pleut pas !", sourit David. En 2018, il avait déjà participé aux Sortilèges sous les couleurs du Matizi Circus.

Retour du festival d'arts de rue "Sortilèges" à Ath. 18 mai 2023. Vincent Warin / Compagnie 3.6/3.4 ©EdA

"C’était avec une autre équipe de jeunes, évidemment. Le défi principal à jouer dans la rue, c’est la météo. Aujourd’hui, il y a un peu de vent. Ce n’est pas l’idéal pour l’équilibre mais on fait avec !"

Succès de foule et de mobilisation

La journée passe, le monde afflue. Au fil de l’après-midi, la foule grossit les rangs de la majorité des spectacles. Une vaste équipe de bénévoles aiguille les visiteurs du jour. "Je pense qu’ils sont entre 125 et 150", précise Magali Dereppe, directrice de la Maison Culturelle d’Ath.

Retour du festival d'arts de rue "Sortilèges" à Ath. 18 mai 2023. Vincent Warin / Compagnie 3.6/3.4 ©EdA

Florence est l’une d’entre eux. Athoise, ce n’est pas la première fois qu’elle participe aux Sortilèges: "Je suis bénévole depuis 2017", se souvient-elle. "C’est un événement qui me tient à cœur, c’est un vrai plaisir d’être là."

Retour du festival d'arts de rue "Sortilèges" à Ath. 18 mai 2023. Cirque aérien par la maison culturelle d'ath ©EdA

Pour Magali Dereppe, c’est un soulagement de pouvoir compter sur une équipe de bénévoles aussi large: "On avait des craintes après quelques années marquées par la crise sanitaire pendant lesquelles on était sur site fermé", confie-t-elle. "Mais on a retrouvé plein d’anciens et on a réussi à mobiliser beaucoup de jeunes très impliqués. Je crois que c’est la première fois qu’on a autant d’adolescents dans nos équipes".

Petit tour d’univers

Les représentations s’enchaînent. Au détour d’une rue, on tombe sur un théâtre burlesque de la compagnie "Juste Ic" i.

Retour du festival d'arts de rue "Sortilèges" à Ath. 18 mai 2023. L'espace "le bercail" proposait de nombreuses activités pour les enfants. ©EdA

En arrivant sur l’Esplanade, on rejoint le public massé autour du duo de Terre à Terre, deux expertes du mât chinois et du cerceau aérien. Ensuite, guidés par la musique, on découvre Beats Factory, un groupe de percussions urbaines athois.

Retour du festival d'arts de rue "Sortilèges" à Ath. 18 mai 2023. Succès de foule rue du gouvernement ©EdA

C’est là que réside l’une des clés du succès des Sortilèges: la diversité. Arpenter les rues de la cité des Géants, c’est plonger dans autant d’univers différents.

L’esprit "Sortilèges"

Le festival d'arts de rue "Sortilèges" est de retour. 18 mars 2023. Magali Dereppe, directrice Maison culturelle d'Ath ©EdA

De la sélection des artistes au choix des foodtrucks, les Sortilèges sont régis par certaines règles. il y règne un esprit, voire une philosophie. "C’est un festival de proximité, très convivial et à taille humaine", décrit Magali Dereppe. Bon nombre de compagnies sont désignées afin de privilégier les artistes locaux.

Alain Coulon, coordinateur de l’événement, rappelle aussi que "dans les festivals, nous étions parmi les premiers à réfléchir sur la manière d’être le plus durables possible." Ayant pris le problème à bras-le-corps depuis plus de dix ans, il est aujourd’hui fier d’en faire une marque de fabrique des Sortilèges.

Accompagner les jeunes artistes et rendre la culture accessible, le tout dans une atmosphère chaleureuse, font également partie des priorités des organisateurs.

La part belle aux familles

Le festival d'arts de rue "Sortilèges" est de retour. 18 mars 2023. Le duo de la compagnie Juste ici. ©EdA

Cette édition des Sortilèges a vu la naissance d’un nouvel espace dédié aux familles. Le Bercail - c’est son nom – proposait tout l’après-midi des activités imaginées par les participants des stages et des ateliers enfants de Ruée vers l’Art.

"C’est ce qui fait l’originalité de l’endroit", acquiesce Magali Dereppe, directrice de la Maison culturelle d’Ath. "C’est l’aboutissement d’une saison de travail. Les enfants sont très fiers de voir comment sont valorisées et scénographiées leurs productions. En plus, ils peuvent faire des choses décalées qui ne sont pas toujours permises à la maison…".

Anaïs est venue avec ses deux enfants. Dès le départ, elle savait que les Sortilèges les accueilleraient à bras ouverts: "Il y a beaucoup de choses à voir. C’est une chouette ambiance, très conviviale, et les enfants adorent".