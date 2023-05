Le projet de la Brasserie des Légendes, à Ath, adapté aux aléas du chantier

Le bâtiment menaçait ruine, manifestement ; il y en allait de la sécurité publique de prendre des mesures urgentes. D’où l’ordonnance prise par le bourgmestre d’Ath afin de faire démolir le bâtiment dans les plus brefs délais.

Les travaux de démolition de cet immeuble ont cependant été interrompus. Les interventions les plus urgentes ont été menées, avec le démontage de la toiture et du deuxième étage. Les menaces "directes" ont été écartées.

Mais encore faut-il analyser attentivement les conséquences de ces interventions sur l’immeuble voisin, celui portant le n°12.

Un bureau d’expertise en stabilité va étudier la situation, afin d’évaluer les conséquences éventuelles de la déconstruction entamée et de préciser les potentielles mesures à prendre.

Tel bureau était évidemment associé au chantier de la Brasserie des Légendes, mais il a mis fin à sa mission voilà quelques jours ; une autre société devra prendre le relais.

C’est donc un imprévu supplémentaire pour Pierre Delcoigne, le directeur de la Brasserie des Légendes, qui n’est pas épargné par la malchance dans ce projet de partenariat avec le centre de tourisme, un projet qui offrira une vitrine à la brasserie dans le centre-ville et qui dotera le musée d’un espace horeca.

"Nouveau" projet

L’opération de rénovation/démolition/reconstruction menée aux n°16 et 18 par la Brasserie des Légendes en intelligence avec le centre communal de tourisme ne s’est pas passée comme prévu et, aujourd’hui, le projet initial a été remodelé. Une nouvelle demande de permis d’urbanisme a été déposée, le projet ayant été modifié en fonction de la configuration nouvelle des lieux.

La démolition, contrainte et forcée, du bâtiment n°14, offre temporairement une vue nouvelle, inédite, vers le château Cambier. Ce sera assez temporaire, car l’espace va se refermer ensuite, comme le prévoit la nouvelle mouture. D’aucuns se demandent cependant s’il n’est pas opportun de garder (vu l’évolution des choses) une ouverture plus importante vers le château qui constituerait un réel appel visuel.

"La vision, ce sera plutôt par effet de transparence" indique Pierre Delcoigne. "Via le porche du n°18 qui va être reconstitué et via l’élément vertical vitré. Il faut respecter l’architecture intérieure de la cour ; les nouveaux plans ont été établis en collaboration avec le service d’urbanisme de la Ville."

Le dossier, accessible dans le cadre l’enquête publique actuellement organisée, montre donc le maintien de la "tour vitrée" (sorte de "réponse" à la tour Saint-Julien) déjà présente dans la première mouture. Pour le reste, les espaces (à front de rue surtout) ont été réorganisés et les usages projetés ont été redéfinis.

"La Brasserie des Légendes a son entrée par le porche néo-classique qui distribuera une première salle au rez-de-chaussée ainsi que le bar et le porche arrière, offrant une magnifique vue sur le château Cambier ainsi que sa cour avant" lit-on. "Le magnifique escalier en bois distribuera les étages avec, à l’entresol et le 1er étage, les autres salles de dégustation ainsi qu’une salle polyvalente. La Brasserie disposera également d’une terrasse arrière au premier étage disposant d’une belle vue sur le château. Le deuxième étage quant à lui sera occupé par des bureaux et d’une salle de restaurant pour la brasserie, tant sur le numéro 18 que sur le 16 et n°14. Nous y retrouverons des bureaux pour la direction de l’office du tourisme et des sanitaires pour le personnel. Cet étage disposera d’une terrasse avec une large vue sur le château. Le troisième étage accueillera la direction de la brasserie ainsi que des réserves pour l’office du tourisme et la brasserie."

Un nouvel espace sera créé à l’emplacement de l’immeuble n°14 (démoli). "Le rez-de-chaussée accueillera une belle ouverture en façade avant profitant de la belle vue de l’église Saint-Julien." La pierre bleue y aura la part belle, "pour rappeler la pierre du bâtiment n°18".

"À l’arrière, le nouveau bâtiment épousera les formes des limites parcellaires et constituera comme c’est le cas actuellement, une parfaite symétrie orthogonale du numéro 18. La cour intérieure si spécifique avec ses murs de maçonneries arrondies sera donc conservée et rénovée. Deux nouvelles terrasses seront discrètement intégrées au nouveau bâtiment et permettront des vues sur le château Cambier."

"En partie arrière, le numéro 18 recevra une nouvelle verrière discrètement intégrée en prolongement du porche. Une nouvelle salle de consommation pourra y être installée. Celle-ci sera directement en dialogue avec la cour avant du château Cambier. ".

L’enquête publique pour cette demande relative au projet amendé est ouverte jusqu’au 31 mai.