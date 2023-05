Le conseil communal de Chièvres à travers des questions pratiques

1. Subside exceptionnel Votés récemment, 1000€ seront attribués à la fanfare des “Amis Réunis” de Vaudignies pour leurs festivités du 150e anniversaire. Ayant appris qu’une somme de 2000 € avait été évoquée auprès de certains responsables de la fanfare, Claude Demarez s’interroge sur la discordance entre les deux montants. “Il n’est pas question de distribuer une dringuelle à la tête du client”, souligne Valérie Voronine (PS) l’échevine des Finances. “Ces subsides exceptionnels sont attribués en fonction d’une prévision recettes-dépenses établie par les organisateurs. Dans ce cas, la balance était négative de quelque 1350€, d’où un subside de 1000 €, l’appoint correspondant à la mise à disposition gratuite de la salle. S’agissant de deniers publics, il convient de le gérer au mieux”.

2. Fauchage tardif Ne remettant nullement en cause le principe, Frédéric Jonckers attire toutefois l’attention du collège sur la dangerosité de certains carrefours où la végétation empêche une bonne visibilité, exigeant donc une intervention prioritaire. “Le planning est établi”, a déclaré Frédéric De Weireld, l’échevin en charge des espaces verts (Écolo). “À la décharge des services techniques, le printemps extrêmement pluvieux a favorisé la pousse. Il faut donc laisser le temps aux ouvriers communaux de faire le tour de l’entité selon les priorités établies. C’est en cours et nous y sommes attentifs.”

3. Sécurité incendie Zoé Delhaye s’inquiète quant à elle de l’avancement des projets de sécurisation incendie des écoles et de la Marcotte. “Les écoles sont actuellement dotées de détecteurs incendie, c’est une première étape. Pour la suite, un expert a débuté son travail pour établir un cahier des charges. Cela prendra du temps et, pour cette année, cela risque d’être compliqué”, indique le bourgmestre, Olivier Hartiel (PS). “Quant à la Marcotte, le dossier sécurité est couplé avec celui de l’isolation, c’est Ipalle qui gère l’ensemble et le dossier suit son cours”, précise aussi l’échevin Didier Lebailly (Écolo).

4. Mariage Ce moment important dans la vie d’un couple s’accompagne parfois de vœux particuliers, celui notamment d’être marié par un conseiller communal de son choix. La pratique est courante, légale, mais demande à l’Officier d’état civil -l’échevin en charge de cette matière – de se déclarer en indisponibilité. “Cela exige des démarches administratives fastidieuses”, explique Valérie Voronine. “Afin d’alléger la tâche de l’administration, j’ai désormais décidé d’officier à chaque mariage, me limitant aux actes strictement légaux. Le conseiller désiré sera lui invité à m’accompagner et sera en charge du” décorum” de l’événement”. En cas d’indisponibilité de l’échevine, celle-ci sera remplacée selon l’ordre de préséance préétabli.