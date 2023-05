À la suite de désaccords avec l’ancienne bourgmestre et échevine Florine Pary-Mille (MR), il a créé “En Mouvement” avec Francis De Hertog, Fabrice Letenre, Julie Hanssens, Amandine Cuvelier et Davy Jurca.

En 2018, il a obtenu le troisième score électoral toutes listes confondues. Depuis lors, Florine Pary-Mille et le MR sont retournés dans l’opposition, tandis qu’”En Mouvement” rejoignait la majorité avec Écolo et les socialistes.

”Aux idées, mais pas à l’homme !”

Un succès qui n’empêche pas Jean-Yves Sturbois de lever le pied. “Après tout ce temps consacré à l’action politique au quotidien, je souhaite désormais prendre un peu de recul pour ressourcer ma réflexion politique. Je ne suis pas victime du fameux blues des élus, même si je reconnais que le règne de l’immédiateté et de la simplification, le manque d’analyse et de discours argumentés, si présents sur les réseaux sociaux, sont parfois lourds à supporter. Bien sûr, un acteur politique peut être critiqué, mais que l’on s’en prenne alors à ses idées et non à sa personne”, a-t-il déclaré, en substance, aux siens lors de leur réunion de mardi soir.

Dans le même temps, François De Hertog, actuel échevin de l’État civil, de la Culture et du Commerce précisait : “Vous m’honorez et, en même temps, vous me confiez une lourde responsabilité en me demandant de succéder à Jean-Yves pour qui j’ai beaucoup d’estime.”