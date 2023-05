Unanimité autour de la “grisaille budgétaire” à Enghien

”Les recettes de prestation, liées à un service ou à une location, ont beaucoup augmenté parce que les activités événementielles du Parc ont pleinement repris après une diminution liée d’abord à la réfection des Ecuries, puis à la Covid.” explique Aurore Dasseleer, directrice financière.

900 000 €, l’ardoise de la région

Les recettes de transfert (plus de 16 millions) ont aussi augmenté : une hausse de 1,5 % de l’Impôt des personnes physiques (IPP). par contre, la Région doit encore 188 000 € de recette de précompte immobilier à la commune. Or le règlement financier des communes leur impose de n’inscrire les recettes que lors de leur versement effectif. “Le ralentissement des recouvrements régionaux, déjà présent en 2021 s’est aggravé en 2022 et il s’avère que nous avons un d roit reporté total de… 900 000 €” constate Aurore Dasseleer. En clair la RW doit cette somme à Enghien qui aurait un compte positif si elle avait reçu cet argent. “L’argent dû était déjà de 790 000 € au compte 2021 et il a donc encore augmenté.”

Elle conclut : “Les recettes de transfert représentent 92 % des recettes de la ville et, parmi elles, les additionnelles comptent pour près de 53 %. Donc, dès qu’elles diminuent, c’est compliqué à gérer.”

Les dépenses

Les dépenses de personnel augmentent de 12,4 % à la suite notamment de 5 indexations (7,04 %), de la revalorisation des barèmes et du renforcement du personnel : “Un total de 700 000 €, c’est un exploit d’avoir pu aller les” chercher !” constate le bourgmestre Olivier Saint-Amand.

Les frais de fonctionnement sont en hausse de 117 000 € et les frais de transfert, de 67 000 € à la suite de l’indexation des zones de police (2,1 %) et de secours (4,1 %). Et ceux liés à la dette sont en hausse de 95 500 €.

”À l’extraordinaire, les engagements de 2022 ont doublé par rapport à 2021 ; on passe de 5 à 10 millions d' € ; 52 % des projets prévus sont engagés” constate Aurore Dasseleer

Le danger lié à la dette

”Compte tenu que nous attendons 900 000 € de la Région, on peut dire que le compte 2022 est virtuellement positif” reconnaît Marc Vanderstichelen (Ensemble). Il poursuit : “La vraie préoccupation est donc celle de la dette : on est passé largement en dessous de 1 dans le ratio de couverture des emprunts, ce qui va limiter la ville dans ses projets futurs. Parallèlement, nos réserves ont fondu à la suite de prélèvements liés à nos projets en cours. Ces deux soucis cumulés font que nous entrons dans une zone grise et que nous devons y être attentifs.”

”Entre gris clair et gris foncé”

Olivier Saint-Amand, bourgmestre, pensant peut-être à l’album de Goldman : “Merci, Marc, pour ton honnêteté intellectuelle. Je suis d’accord avec toi pour dire que notre situation est grise, comme dans toutes les communes wallonnes : il y a peu, les investissements communaux représentaient 70 % des investissements publics ; ils sont tombés à 50 %. On arrive encore à équilibrer nos budgets, mais nos possibilités d’investir sont préoccupantes. Or, ne plus investir, par exemple dans les voiries et bâtiments, entraînera des surcoûts plus tard. Mais ne nous apitoyons pas.” “Ensemble” et le MR s’abstiennent lors du vote.

Nous aborderons la Modification budgétaire 2023 et le compte 2022 du CPAS dans de prochains articles.