Un jeune mécanicien agricole tué sur son lieu de travail à Bois-de-Lessines

Selon des informations communiquées par le bourgmestre de Lessines, Pascal De Handschutter, qui se montrait extrêmement prudent quant aux circonstances du décès, l’ouvrier aurait constaté un problème à la machine attachée au tracteur (NDLR : une balloteuse, apparemment). “Il serait descendu de son engin et la machine se serait mise en route au moment où il se trouvait juste à côté. “

Le choc a été fatal au Lessinois, domicilié dans le village de Deux-Acren, qui a été tué sur le coup. La zone de police des Collines ainsi que l’auditorat du travail sont descendus sur place. Une enquête est en cours en vue de déterminer les causes précises de l’accident.

Bénévole au sein de l’Entente cycliste acrenoise

La disparition de Benoît Delcampe a suscité l’émoi dans l’entité de Lessines, où il était une personnalité très appréciée. Cet ancien élève de l’Athénée royal René Magritte était investi dans pas mal d’associations et groupements. En plus de son engagement comme bénévole au sein de l’Entente cycliste acrenoise, il faisait partie des membres du comité de la Ducasse des Culants. “C’était un garçon courageux, volontaire, disponible et doté d’une grande sympathie”, a réagi l’association cycliste. “Il était bavard comme une pie, il ne tenait pas en place mais qu’est-ce qu’il était attachant avec son sourire”, soulignait de son côté son ancienne école.

Sur les réseaux sociaux notamment, la nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre et les hommages se multiplient ces dernières heures.

À la famille et aux proches de Benoît Delcampe, notre journal adresse ses plus sincères condoléances.