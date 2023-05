Ce vendredi après-midi, elle a cette fois été accueillie dans la cité des Aviateurs dans le cadre de l’inauguration officielle des locaux de L’Envol, le Centre culturel de Chièvres-Brugelette reconnu comme 120e opérateur en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Chièvres Ministre Bénédicte Linard Inauguration Centre culturel L’Envol de Chièvres-Brugelette Découverte des locaux ©ÉdA

Une reconnaissance officielle actée par la signature du contrat-programme 2022-2026 par la ministre, les différents représentants communaux de Chièvres et Brugelette ainsi que Chris Van De Gaer et Hélène Delcoigne, respectivement président du conseil d’administration et directrice de L’Envol.

Chièvres Ministre Bénédicte Linard Inauguration Centre culturel L’Envol de Chièvres-Brugelette Découverte des ateliers ©ÉdA

Après les discours d’usage, la ministre a découvert les locaux du Centre culturel de la Maison de Cité, situés rue de Saint-Ghislain à Chièvres, avant de rencontrer et d’échanger avec divers participants des ateliers créatifs organisés par le Centre culturel.

Chièvres Ministre Bénédicte Linard Inauguration Centre culturel L’Envol de Chièvres-Brugelette Découverte des ateliers ©ÉdA

Une inauguration simple et conviviale d’une structure qui participe déjà pleinement depuis de nombreux mois au développement culturel de Chièvres et Brugelette. Nous y reviendrons prochainement plus en détail.