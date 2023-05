Des centaines de pèlerins ont accompagné Notre-Dame des Joyaux dans sa Procession à Montroeul-au-Bois (vidéo)

Un culte qui remonte au XIVe siècle

Depuis des temps immémoriaux, le village frasnois se mue en un “petit Lourdes” où l’on vient d’un peu partout pour vénérer, au sein de l’église Saint-Martin, cette statue “miraculeuse”. Son culte, particulièrement ancien, remonterait au XIVe siècle ; c’est un moine qui a sculpté Notre-Dame des Joyaux en bois de chêne, vraisemblablement en 1314.

Star du jour, celle qui est considérée comme “la consolatrice des affligés et le refuge de ceux qui souffrent” a été honorée comme il se doit. Tandis que sur la place, l’assistance était plus que clairsemée, c’est dans la petite église de Montroeul, pleine comme un œuf, que se concentrait toute l’agitation.

Après la deuxième des trois messes de ce lundi de Pentecôte, la Vierge Notre-Dame des Joyaux a été portée vers la sortie sous les chants des nombreux fidèles. Peu après 11 heures, le cortège d’environ 150 à 200 personnes, selon un membre de l’encadrement, s’est ensuite engouffré dans les rues de Montrœul-au-Bois sur des airs de fanfare.

Si la pratique religieuse est clairement en déclin ces dernières décennies en Belgique, la dévotion envers la Vierge “frasnoise” reste intacte dans l’esprit de certains pèlerins. On s’en remet à Notre-Dame des Joyaux lorsque l’on souffre de maladies des glandes, de cancers ou de pathologies incurables.

”Prier pour tous ceux qui souffrent”

Dans la foule positionnée dans le sillage de la Vierge bienfaitrice, nous avons rencontré Mathieu, venu avec sa compagne et ses deux jeunes enfants. Cette famille originaire de Tournai semble être habitée par une foi inébranlable.

”On vient régulièrement à la Procession pour invoquer les grâces de Notre-Dame des Joyaux. Nous avons une pensée particulière pour certains amis et membres de la famille touchés par la maladie. Des gens qui souffrent, il y a en a tout autour de nous et même si on ne les connaît pas, c’est important de prier aussi pour eux. “

Le pèlerinage de Montroeul est également inscrit dans les gênes de pas mal de personnes présentes, qui ont grandi en suivant les évolutions de cet événement très solennel. “J’ai 52 ans et je ne pense pas avoir raté beaucoup d’éditions de la Procession depuis mes 5 ans. Ça a toujours été une tradition familiale chère à mes parents”, nous confie un participant frasnois.