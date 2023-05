Finances et mobilité largement à l’ordre du jour du Conseil communal de Lessines

Le conseil communal sera ensuite invité à autoriser les membres du personnel de la zone de police des Collines d’utiliser, de manière visible, des bodycams (caméras mobiles) sur le territoire de la Ville de Lessines moyennant le strict respect du prescrit légal en la matière.

Un large volet de la séance de jeudi (8 points) sera consacré aux finances communales. Il s’agira ainsi d’approuver les comptes communaux pour l’exercice 2022, mais aussi la modification budgétaire qui en découle. Le conseil communal devra aussi approuver une décision prise en urgence par le Collège communal en date du 8 mai. Il convenait en effet de prendre les mesures nécessaires suite à l’affaissement du sol du réfectoire de l’école communale du Calvaire à Deux-Acren. Il était urgent de réaliser une fiche sanitaire de l’école pour un montant de 11 132 € TVA comprise. Enfin, après avoir approuvé les comptes des Fabriques d’église, les élus devront se prononcer sur l’octroi de deux subsides : le solde d’un subside 2022 à l’ASBL “Office de Tourisme de Lessines”, d’un montant de 45 000 € et un subside 2023 à l’ASBL “El Cayoteu 1900” d’un montant de 2000 €.

Au chapitre mobilité, le conseil communal analysera le cas du chemin d’Ath. “Faisant suite à la pétition déposée par plusieurs riverains domiciliés au chemin d’Ath et au chemin du Comte d’Egmont, relative à la fermeture du chemin d’Ath (mise en voie sans issue afin de supprimer le trafic de transit), le Collège communal a opté pour une mesure intermédiaire, à savoir la mise en sens unique limité du tronçon du chemin d’Ath compris entre la N56 et la N57, et ce durant une période d’essai de trois mois, à partir du 12 avril 2023.”

Deux points complémentaires ont par ailleurs été ajoutés à la demande du groupe d’opposition Soci@libre. Ceux-ci concernent le stationnement à l’avenue Albert Ier et à la rue Victor Lepot à Houraing et la rénovation du “relais” situé à la rue des Moulins pour en faire un logement d’urgence. Le groupe d’opposition posera également une question d’actualité sur l’emménagement du service Animados dans un local communautaire appartenant à l’Habitat du Pays Vert.

Les écologistes interrogeront quant à eux la majorité sur le projet d’habitat en containers à la rue Magritte, en face de la gare.

Les projets de délibération et les rapports de synthèse sont publiés sur le site web : Délibérations.be.