Le quartier en containers, en face de la gare de Lessines, compromis ?

”Depuis plus d’un an, des amoncellements de gravats et de déchets divers s’accumulent sur le site des anciens bâtiments CUP”, a rappelé Dominique Pasture. “Tout le monde le sait, la crasse appelle la crasse. Certains s’autorisent donc des dépôts sauvages de déchets sur ce site en toute impunité. Ce qui ressemble maintenant à un dépotoir est du plus mauvais effet à l’heure où le projet de “Maillage bleu et vert” en milieu urbain prend forme juste à côté. Au conseil communal du 26 janvier 2023, la ville avait annoncé qu’elle allait prendre contact avec l’auteur de projet et s’était engagée à nettoyer le site puisqu’elle est toujours propriétaire des lieux. Pouvons-nous avoir des nouvelles au sujet de cette prise de contact avec Hope21 ? Faudra-t-il relancer un appel à projet ? Le nettoyage du site est-il maintenant programmé et à quelle date ?”

Véronique Reignier, échevine en charge du Logement, a expliqué que contact avec été pris avec la société Hope21 en charge du projet d’habitat qui doit voir le jour à cet endroit, rue Magritte. “Nous venons enfin de recevoir une réponse, mais elle doit encore être examinée par nos services avant de pouvoir statuer. En effet, l’auteur de projet s’interroge sur sa faisabilité dans les conditions économiques actuelles.”

Concernant le nettoyage du site en tant que tel, la majorité a promis de sommer Hope21 de s’y atteler dans un délai relativement bref afin que le site soit remis rapidement en état.