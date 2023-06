Un panneau de “préavis” pour indiquer le chemin de Pairi Daiza à Brugelette ?

”Dimanche, en sortant du chemin de Gages qui prolonge le Grand Chemin, je vois une file de voitures sortir du Bois d’Hérimé et qui monte sur la N523 en direction de Gages “, explique-t-il. “En observant, je constate qu’au carrefour formé par l’avenue des Cerisiers et la N523, les véhicules tournent automatiquement dans l’avenue des Cerisiers ; probablement car le premier véhicule a tourné et donc les autres ont suivi. Je me rends compte que, comme les GPS ne sont pas à jour, certains automobilistes sont un peu perdus et suivent le mouvement : c’est l’effet troupeau.” C’est à cet endroit que Michel Niezen souhaiterait installer son panneau de “préavis”. “Quand on arrive à ce carrefour, il y a un petit panneau qui indique la direction du parc Pairi Daiza, avec une flèche, mais celui-ci est installé après le carrefour. Autrement dit, si vous êtes déjà engagé, vous n’allez pas faire marche arrière. Donc, je propose de changer notre manière de communiquer avec les automobilistes : rappelez-vous l’ancien giratoire. Il valait ce qu’il valait mais il fonctionnait car il y avait des panneaux de préavis, qui annonçaient à l’avance ce qui allait se passer. Je propose donc l’installation d’un panneau de préavis avec une image qui indique le village. Son objectif est de dire : attention si vous prenez l’avenue des Cerisiers, vous entrez dans le village, et si vous prenez l’autre sortie vous prenez la direction du parc.”

”Des habitants excédés”

Selon le conseiller, les habitants de l’avenue des Cerisiers sont pénalisés depuis l’installation du nouveau giratoire qui invite les véhicules à rejoindre le parc par la rue de Gand à l’aller et de le quitter par l’avenue des Cerisiers. “Celle-ci est doublement pénalisée, car les automobilistes l’empruntent à l’aller et au retour. Les habitants sont excédés. Émotionnellement, c’est très fort. On m’a demandé de trouver une solution.”

Ginette Renard (BE), tout comme Didier Strebelle et le bourgmestre André Desmarlières, doutent de l’efficacité des panneaux routiers. “C’est utopique de penser que les panneaux vont tout résoudre. Il y a déjà trois panneaux d’interdiction, mais les automobilistes passent quand même “, a notamment indiqué la conseillère BE. Géry Paternotte (BE) aimerait quant à lui que “le parc animalier ouvre plus tôt “, afin de désengorger la route. Les membres de la majorité ont proposé à Michel Niezen d’évoquer l’installation de ces panneaux de “préavis” avec un délégué de la Région wallonne.

Le conseiller a également dénoncé “l’immobilisme” du projet de contournement dans une lettre rédigée à la “Taskforce”. “J’ai l’impression qu’on est dans une situation d’immobilisme “, regrette Michel Niezen. “Je veux que la Task force s’exprime : il faut nous dire que des choses avancent. Pour l’instant, on ne sait pas ce qu’il se passe”, regrette-il.