Dans la suite logique du cheminement du projet, la SN Concept a déposé la demande de permis d’urbanisme, laquelle suppose donc une enquête publique (jusqu’au 14 juillet), dans le cadre de la procédure d’instruction.

114 habitant(e) s

Le projet est globalement le même que celui présenté voilà un peu plus d’un an : il vise à construire une bonne cinquantaine de logements sur des terrains aujourd’hui utilisés à des fins agricoles, entre la rue de Soignies et la rue Mazette à Arbre. Plus précisément : 47 maisons et cinq appartements. Densité : 21 logements/hectare, avec une “population” nouvelle de 114 personnes environ.

Le délai d’urbanisation est estimé à quatre ou cinq ans.

Dans le dossier, on évoque un “aménagement durable prévu sur une superficie d’environ deux hectares” à propos de la philosophie du projet. “Une composition rurale avec prise en compte des lignes de force du paysage et du maillage existant ; le projet s’inscrit et respecte les caractéristiques générales de la région, comporte une volumétrie simple et de bonne composition sans fantaisie.”

”Ce type d’habitation en ordre ouvert et isolé respecte la définition du paysage type résidentiel. Le projet permet de compléter le tissu bâti du village d’Arbre dans le sens de la politique wallonne de densification de l’habitat sans étalement urbain.”

”Mixité intergénérationnelle”

Le nouveau quartier sera desservi par une voirie résidentielle (20 km/heure), avec deux accès à la rue Mazette (dont un principal, du côté de la place d’Arbre). Un sentier sera maintenu entre la rue de Soignies et la rue Mazette.

Une cabine électrique et la zone pour les points d’apport volontaire (PAV, pour les déchets) seront localisées à l’entrée du quartier, “en place des bulles à verre existantes”.

”Il nous a paru opportun de développer une certaine mixité intergénérationnelle, sociale via la cohabitation de différents types d’habitations : maisons 2, 3 et 4 façades avec une moyenne de 3 chambres, avec ou sans garage. […] Le projet prévoit aussi six maisons à destination de ménages avec des revenus modestes.”

Deux places de stationnement sont prévues par logement ; une placette permettra aussi d’accueillir une bonne vingtaine de véhicules en plus.

Véhicules et eaux

Lors de la RIP, en mai 2022, les riverains avaient notamment dénoncé une atteinte au caractère rural du village, tout en exprimant des craintes sur des éléments précis comme pour la mobilité (trafic) ou encore les risques (accrus) d’inondations.

”Le charroi actuel et projeté a été évalué” lit-on. “Vu la faible circulation observée au droit du quartier et le volume de trafic généré par le projet, il n’est pas attendu que le projet génère un problème particulier en matière de circulation automobile.”

”Le projet prévoit la collecte des eaux pluviales des voiries vers un bassin de rétention de 140 m³ et une noue de 50 m³, à l’exception de l’accès carrossable prévu dans la partie sud du site, compte tenu de la topographie du terrain. Ces eaux pluviales seront rejetées directement dans le réseau d’égouttage public, par l’égout existant traversant le site. Une citerne de récupération/temporisation est prévue pour les eaux pluviales de toiture de chaque logement. L’immeuble à appartement disposera quant à lui de plusieurs citernes. L’éventuel trop plein de ces eaux pluviales de toitures sera infiltré.”

Dans l’étude d’incidences, on relève par ailleurs ceci. “Suite à certaines remarques de la part des riverains concernant la capacité du réseau d’égouttage et de la station d’épuration de Maffle (formulées lors de la RIP et dans les courriers reçus), l’intercommunale IPALLE a été contactée (octobre 2022). Leur réponse stipule que “la station de Maffle est appelée à être démantelée dans les prochaines années et toutes les eaux usées seront acheminées sur la station d’Ath”. L’intercommunale ne précise cependant rien quant au réseau d’égouttage à proprement parler.”

On imagine que le projet suscitera des réactions au sein de la population locale.

Le dossier est déjà consultable sur le site www.ath.be