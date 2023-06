Le 4 mai dernier, un jury s’est réuni afin de “présélectionner” trois projets : les trois finalistes du concours.

La population athoise, mais pas que, a ensuite été invitée à se prononcer sur les trois affiches en lice, afin d’élire “la meilleure”. Les votes ont été ouverts jusqu’au 22 mai.

Ce vendredi, les organisateurs du concours ont présenté l’affiche qui a remporté le plus de suffrage parmi le public et le jury (50 % pour le jury et 50 % pour le public). Il s’agit de l’affiche numéro 1, imaginée et réalisée par Christophe Bultiau, un habitant de Meslin l’Évêque.

C’est la 2e fois que l’artiste remporte le concours. Il y avait déjà participé en 2008, lors de sa première édition ; et son œuvre avait également été sélectionnée.

Ce visuel sera utilisé pour la création des supports promotionnels de la Ducasse d’Ath. Le lauréat repart également avec la somme de 1000 solATois, la monnaie locale d’Ath.