Elle aurait notamment participé à un vol commis dans une résidence pour personnes âgées à Enghien le 4 février 2021. Des chaînes en or, des bagues et un pendentif avaient été dérobés à une résidente.

Jelena nie tous les faits qui lui sont reprochés, par exemple une tentative de vol à Tournai.

Il s’agirait, si les faits sont établis, d’une association de malfaiteurs. D’autres prévenus devaient être présents, dont celle que nous appellerons Ivana, Serbe elle aussi. Elle faisait défaut.

”Elle nie les évidences”

”Je n’ai jamais volé quoi que ce soit “, a donc expliqué Jelena, qui dit ne pas connaître Ivana.

L’avocat de la dame âgée qui a subi le vol à Enghien a indiqué que sa cliente avait emporté quelques bijoux en maison de repos sans prendre trop de précautions. “Le 4 février 2021, trois jeunes femmes gitanes de petite taille ont été observées au home. Elles étaient masquées. Leur signalement correspond à celui de la prévenue. On va retrouver sur les lieux une voiture qui avait été louée par le biais de fausses pièces d’identité. La prévenue nie avoir mis les pieds à Enghien. Elle nie les évidences. Des reconnaissances de dettes au Mont-de-piété pour des bijoux ont été retrouvées”.

Pourquoi y aurait-il dans ce dossier une association de malfaiteurs ? Le ministère public a levé un coin du voile, précisant que l’enquête avait montré que plusieurs véhicules étaient utilisés et que la fameuse Ivana avait été identifiée au volant.

”Il y a eu de nombreuses tentatives de vol dans l’arrondissement de Tournai souvent commises le jour avec comme butin de l’argent et des bijoux dérobés à des personnes âgées. Les caméras ANPR ont démontré que ces véhicules faisaient régulièrement les mêmes trajets vers un camp de base qui se trouvait dans la région de Charleroi. Le modus operandi était identique”.

Le ministère public confirme bien que trois femmes avaient été aperçues dans les locaux où a eu lieu le vol à Enghien. Il a requis 2 ans à l’encontre d’Ivana et ne s’oppose pas à une mesure de faveur pour Jelena, qui aurait fait partie du trio repéré mais qui, répétons-le, nie.

”L’origine ne fait pas la voleuse”

La défense de Jelena sollicite purement et simplement son acquittement. “L’habit ne fait pas le moine et l’origine ne fait pas la voleuse. Le dossier est faible contre ma cliente. Personne ne la relie aux vols. La perquisition chez elle n’a rien donné. Oui, elle est allée au Mont-de-piété. Et alors ? Il y a un gros doute. À titre subsidiaire, nous demandons le sursis simple.”

Jugement le 27 juin.