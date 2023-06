Le rieu saint-Martin, à Saint-Sauveur, est dédoublé pour éviter qu’il ne déborde

L’entreprise Moulard a l’habitude de ce genre de travaux. ©EDA

Cent mètres de pertuis

L’actuel échevin des Travaux Pierre Bourdeau d’Huy avait tenu qu’il soit convié à la visite de terrain d’une délégation provinciale emmenée par la députée Fabienne Devilers. “I l y a effectivement dix ans que le projet est en route. Dans un premier temps, le levé topographique de l’ensemble du bassin-versant du Saint-Mar tin ainsi que s a modélisation ont été réalités. la cellule Naqia a pu intègre et analyser la faisabilité du dédoublement du cours d’eau à l’endroit des inondations. Cette analyse a permis se dimensionner le pertuis nécessaire afin de pouvoir protéger les habitants de la rue de la Durenne pour une période de retour de 25 ans”, explique Mandy Estiévenart, chef de Division technique à la Province.

Des pertuis ont également été placés pour permettre l’accès à deux maisons de la rue. ©EDA

Confiés à l’entreprise Moulard, de Montrœul-au-Bois, les travaux, d’une durée de cinquante jours ouvrable ont débuté le 14 avril. Mais ils ont été rapidement stoppés suite à la découverte de… câblage sur le chantier.

Les travaux ont repris mercredi dernier. ©EDA

La voirie sera élargie

Après une interruption de six semaines correspondant à l’intervention des impétrants, les travaux ont repris mercredi. Et on avance bien… Christophe Moulard, qui a l’habitude de ce genre de chantiers, assure que la voirie sera “tarmaquée” avant la mi-juillet. La pose d’un nouveau pertuis (1 200 mm/600 mm), principalement en voirie, se poursuit, on emboîte, comme des Lego, des éléments pesant environ trois tonnes. Deux ouvrages plus larges (1 000 mm) ont également été posés en aval pour permettre l’accès à des maisons sur le cours d’eau. On atteint ainsi une longueur totale de pertuis de 102 mètres (87 mètres pour le dédoublement + quinze mètres aux entrées). L’eau rejoindra un fossé déjà existant, précise l’échevin Pierre Bourdeau d’Huy. La rénovation et la protection des berges sont également programmées.

Une vue plus large des travaux. ©HIT

La Commune de Frasnes-lez-Anvaing s’est associée à ces travaux afin d’améliorer la voirie, par le biais de son élargissement et par la pose d’un nouveau revêtement hydrocarboné. HIT opère en qualité d’auteur de projet pour les deux ouvrages mentionnés. Question budget, es travaux ont été attribués pour un montant de 261 870 € dont 76 957 € à charge de la Commune. Le dédoublement du rieu Saint-Martin devrait résoudre les problèmes de débordement la Durenne.