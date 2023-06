Le mercredi 7 juin vers 21 h 30, Jules Denis, un homme âgé de 64 ans, a quitté la maison de repos “La Providence Saint-Christophe” située rue des Frères Gabreau à Flobecq. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Jules mesure 1 m 75 est de corpulence normale, a les yeux bruns et les cheveux grisonnants. Il porte des lunettes.

Au moment de sa disparition, il portait un pantalon kaki et une veste brune. Il emporte toujours avec lui un sac de courses.

Avez-vous plus d’informations à propos de cette affaire ? Laissez vos témoignages via le formulaire disponible sur le site de la police fédérale (www.police.be) ou via le numéro gratuit 0800 30 300. Pour les témoignages depuis l’étranger, veuillez composer le 0032 2 554 44 88.