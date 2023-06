Sttellla et 24 brasseurs à “The Place to Bier” à Enghien

Une bière enghiennoise à la fête de la bière d’Enghien

La recette secrète de “The Place to Bier” est de mélanger savamment bières et chouette musique, avec les concerts de Sttellla le vendredi et de Zenith le samedi, le tout dans une ambiance festive. “L’idée est de pouvoir déambuler entre les vingt-quatre brasseries qui seront présentes. Il y a la possibilité de goûter différentes choses. Une petite nouveauté cette année : nous accueillons des bières 0. C’est devenu tendance et les techniques se sont améliorées et donc quelques-uns de nos brasseurs présenteront leur bière sans alcool. Ca permet aussi de faire un peu de prévention et, pour les Bob et Bobette de rester en mode festif avec les copains.” Autre nouveauté, : “The Place to Bier” accueillera un fromager qui proposera ses charcuteries et fromages locaux. Enfin, Enghien sera bien présent, puisque la brasserie Bière à la Ferme sera là pour la première fois. “C’est sympa d’avoir une brasserie enghiennoise. En fait, ça fait plus de 50 ans qu’il n’y a plus de bières brassées à Enghien. En plus, l’idée est de rebrasser avec les ingrédients de la coopérative Ma Ferme ou des fermes avoisinantes. Il y aura donc une bière enghiennoise à la fête de la bière d’Enghien.”

Sinon, Bertrand Deneyr souligne qu’on ne modifie pas une recette gagnante. “Nous restons dans la même mouture sur deux jours. Les festivités se terminent à minuit, parce que nous ne sommes pas là pour faire se saouler les gens jusque 5 heures du matin. Place to Bier, c’est avant tout un moment festif, mais nous essayons aussi de rendre les gens un peu responsables, même si ce n’est pas toujours évident avec la bière comme thème. C’est pourquoi, sur chaque stand, nous proposons de l’eau gratuitement.”

Infos : Facebook Placetobier ; PAF : 6€/jour verre de dégustation : 3 €.