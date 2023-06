Contournement de Renaix : la Région wallonne a bien été avertie par l’administration flamande

Elio Di Rupo confirme que les autorités flamandes ont envoyé un courrier relatif au projet en juin 2019 à son prédécesseur, Willy Borsus. Le ministre Carlo Di Antonio l’a alors transmis à son collaborateur pour suivi. Après des recherches approfondies de son cabinet, le ministre-président ne trouve pas trace d’un autre courrier qui lui aurait été envoyé en janvier 2021.

En février 2023 enfin, la Flandre l’a informé du lancement d’une enquête publique : “vu qu’il s’agit d’une procédure d’aménagement du territoire, j’ai transmis le courrier au ministre de l’Aménagement du territoire. Le courrier n’a pas été transmis au ministre de la Mobilité. Il ne pouvait donc pas en avoir connaissance. Le SPW Mobilité a toutefois bénéficié d’une présentation du projet. Dans la foulée, le ministre de la Mobilité a transmis un courrier aux autorités flamandes. Il a formulé une série de remarques et points d’attention qui portent sur les effets duprojet en matière de mobilité, de nuisances pour les riverains en Wallonie, de paysage et d’inondations.”

Dans un courrier qu’il vient d’envoyer au ministre-président flamand, M. Di Rupo appuie ces remarques, rappelle de bien mesurer et limiter les impacts en Wallonie et insiste sur la nécessaire concertation avec les autorités et les riverains wallons. La réponse est attendue…

Trois remarques

Pour le ministre de la Mobilité et des Infrastructures Philippe Henry, “le projet de contournement de Renaix, demande la plus grande prudence et une analyse d’impact large et minutieuse pour assurer qu’il apporte une solution de mobilité effective pour le plus grand nombre, tout en préservant la qualité de vie des habitants des différentes entités concernées.” Mais contrairement à ce que pensait Jean-Luc Crucke, dit-il, on ne peut pas parler de violation de l’article cinq de l’accord de coopération de 1991, “puisqu’il y a bien eu, comme une présentation du projet faite par l’administration flamande à la Direction des routes de Mons. Il n’y a donc pas eu à ce jour de contact au niveau ministériel – à mon niveau en tout cas.”

M. Henry a adressé, le 8 mai, un courrier au Werkvennootschap avec trois remarques : “l’ouverture de cette liaison évitant le centre de Renaix encouragera les déplacements en voiture dans différentes directions. notamment sur la N60-sud. Quel en sera l’impact ?” ; “la réalisation du contournement facilitera les liaisons jusqu’au zoning Kleine Frankrijk. principal pôle générateur de charroi lourd dans la zone. Y aura-t-il un changement de stratégie des transporteurs lorsque la N60-sud et l’E429 seront rendues nettement plus attractives ?” ; “l’E429 étant l’axe autoroutier structurant le plus proche, tout le charroi lourd à destination de la Wallonie et de la France empruntera cet itinéraire. Peut-on confirmer que le contournement prévu n’aura pas d’incidence sur les volumes actuels de charroi lourd de la N60-sud ?”

Le ministre n’a pas encore reçu de retour à ses questions ni d’information complémentaire suite à la clôture de l’enquête publique. Pour lui, les communes limitrophes ont bien été approchées par la Région flamande afin de leur présenter le projet…

Jean-Luc Crucke trouve “invraisemblable” que l’administration wallonne n’ait pas averti Frasnes-lez-Anvaing tandis que la Flandre affirme qu’elle ne l’a pas fait parce qu’elle n’avait pas à le faire : “On est là dans une zone d’ombre un peu dommageable puisqu’on a l’impression de jouer la balle de sorte que l’on ne retrouve jamais celui qui aurait dû être informé de la manière la plus propice.”