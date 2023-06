La Région wallonne délivre le permis unique pour le gros projet des CUP, à Lessines

Les Carrières Unies de Porphyre (CUP), à l’origine du projet, avaient aussi formé un recours parce que le permis était limité à 2034.

Les ministres wallons de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire viennent d’abroger le permis initial et de rédiger un nouveau permis unique, en faisant du petit bois avec les arguments de la Ville de Lessines et en donnant satisfaction aux CUP quant à la durée du permis, accordé pour un terme expirant en mai 2043.

Le projet des CUP appelé “Lessines 2020” s’inscrit dans la foulée d’une convention signée en 2007 déjà, entre la Ville, les CUP et Snow Games. Le dernier “partenaire” (qui évoquait la création d’un centre de sports de glisse dans une carrière désaffectée !) ne semble plus vraiment avoir voix au chapitre. On note par ailleurs que le Gouvernement wallon considère que ces conventions de 2007 constituent des “accords privés indépendants de la demande de permis et qui ne concernent que les parties liées par cette convention”.

Tous les feux au vert

Céline Tellier (Écolo) et Willy Borsus (MR) font passer tous les feux au vert pour les CUP dans leur projet qui vise à exploiter de nouvelles zones et à déplacer le centre d’exploitation. Rappelons qu’une modification du plan de secteur a déjà été approuvée en février 2021, modification induisant en fait toutes les “actions” aujourd’hui autorisées à travers le (nouveau) permis unique. Sur une zone de quelque 230 ha, les CUP pourraient atteindre une production de 2 000 000 tonnes/an, sur une temporalité de cent ans.

La première phase est précisément celle couverte par le permis : “La 1ère phase reprend la mise en service des nouvelles installations de traitement du porphyre et de chargement des camions, des berges et des trains à l’horizon 2024 ; dans la foulée, il est prévu de démanteler les installations actuelles de traitement du porphyre et de chargement des trains à l’horizon 2025 ; cette phase reprend la création de la nouvelle voirie de déviation entre la rue de la Loge et la chaussée Gabrielle Richet (2022-2023) ainsi que, par la suite, la suppression du tronçon de la rue de Loge entre la rue de Gages et le chemin d’Enghien”.

La deuxième phase comporte la “réunion” de deux fosses : Émile Lenoir&Vandevelde (au nord de la rue de la Loge) avec Lenoir Frères (au sud de la rue de la Loge).

”Relocalisation plus adaptée”

Il est difficile de reprendre ici tous les éléments mis en évidence par le gouvernement wallon pour répondre aux arguments de la Ville. Il rappelle l’existence ancienne du bassin carrier, avec des installations sises dans un “contexte mixte”, “à l’interface entre la zone d’extraction et le centre “.“Leur relocalisation vers le sud du périmètre est plus adaptée du fait qu’elle se situe en entrée de ville dans une zone relativement isolée du tissu urbain et les fonctions proches y sont majoritairement commerciales et industrielles ; moins directement à proximité de zones d’habitations et plus éloigné du centre urbain ; la zone de chargement des trains prévue par le projet se situe sur une zone de chemin de fer aujourd’hui utilisée comme zone de stockage de pièces par Infrabel. Le projet prévoit de réutiliser l’infrastructure existante et permet donc de revaloriser cet espace.” […] “Le projet impactera peu l’habitat pour un projet de cette ampleur.”

Les décideurs notent que les anciennes installations seront globalement supprimées.

70 %, 20 %, 10 %

”En ce qui concerne l’utilisation marginale des voies navigables, il n’est pas contesté que le transport par voie fluviale est marginal” ont noté les CUP, en réponse à la Ville. “Malgré cela, le projet améliore la situation actuelle en ce qui concerne la mobilité. En outre, les CUP se sont engagés à ce que tout accroissement du volume des ventes par rapport à la situation actuelle soit réalisé par un mode alternatif au transport routier, c’est-à-dire par voie ferrée et/ou par voie fluviale.”

Les CUP ont budgété 1,5 million € pour le (nouveau) raccordement ferroviaire.

On estime à 250 le nombre de camions qui circuleront chaque jour vers les CUP. “Le projet prévoit d’expédier 10 % des produits par voie d’eau, 20 % par voie ferrée et 70 % par la route” indique l’arrêté ministériel. Actuellement : 185 camions, deux trains/semaine et 2440 tonnes par bateau.

Le respect de l’engagement (par les CUP) sur les expéditions multimodales fait partie des conditions incluses dans le permis unique daté du 5 juin dernier.

”Manque de confiance”

Le gouvernement wallon estime que “les réclamations sont le fait d’un passif et d’un manque de confiance envers l’exploitant”. Il insiste sur le fait que “le projet permettra de réduire dans une mesure significative les nuisances actuelles”, que “les conditions particulières imposées sont précises et de nature à permettre une coexistence des activités économiques et résidentielles”.

Le choix de transporteurs aériens (au-dessus de la chaussée G. Richet) est justifié selon les autorités wallonnes, lesquelles imposent un “habillage” précis et notent que des raisons techniques imposent ce choix (impétrants, interruption de la circulation durant les travaux,…).

”Le seul bâtiment très élevé (42 m) étant situé au sein de la fosse, il n’est pas visible…” est-il souligné.

Pour le surplus, des arguments avancés par la Ville de Lessines sont estimés “trop généraux” et/ou non concrets.

Le permis unique est (évidemment) assorti de diverses conditions, techniques notamment.