Depuis le début de la démarche, le Collège communal de Frasnes-lez-Anvaing, rappelle-t-il dans un communiqué, “a marqué son désaccord avec le projet, utilisant tous les voies et moyens possibles afin de faire valoir son opposition ferme.”

Eoly Energy avait revu son projet à la baisse puisque le parc éolien dans la nouvelle demande de permis introduite en février 2022 était passé de quatre à trois mats.

On a appris ce mardi que le dernier recours en date, introduit au Conseil d’État venait d’être rejeté. Il n’y a plus de recours possible pour la commune et l’arrêté ministériel peut donc être exécuté.

Le lieu d’implantation des trois éoliennes est situé au nord de l’A8 : deux sont situées à l’ouest de la N60 et une à l’est. D’une hauteur de 150 mètres, chaque éolienne produira de 3,45 à 4,2 mégawatts. Le parc est censé alimenter à terme 6 900 foyers en électricité verte chaque année et économisera environ 6 700 tonnes d’émissions de CO2.