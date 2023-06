Ath : il s’empare de la carte bancaire de sa société pour récupérer ses parts

Selon le prévenu, bien qu’il n’était plus gérant de la société mais toujours actionnaire, il remplissait toujours les mêmes fonctions notamment au niveau de la gestion financière. “J’ai gardé l’accès aux cartes. C’est moi qui payais les fournisseurs, les employés, nos redevances… Mon ex-femme qui avait repris le titre de gérante était sous l’influence de la boisson et sur un coup de tête elle a voulu me couper l’accès aux comptes, sans raison”, a-t-il expliqué.