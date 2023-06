Pour le premier figurant (suscitant le plus d’interpellations), la commission a proposé une évolution vers le personnage d’un diable, avec un nouveau récit autour. Mais il reste à déterminer plus précisément le profil de ce figurant et des "experts" (!) vont aider les 60 membres de la commission en ce sens. Le nouveau diable aura-t-il des cornes ? Portera-t-il un trident ? Et une queue fourchue ? Sera-t-il complètement rouge ? Etc.

Sans remettre en cause cette orientation, plusieurs mandataires ont exprimé des réflexions relatives à la commission et à son fonctionnement.

Autonomie

Serge Dumont (MR) a posé plusieurs questions pratiques quant aux experts et au rôle de la commission (en théorie, la commission finalisera une proposition après les avis extérieurs). "Qu’en sera-t-il de la ducasse version 2023 où une sérénité retrouvée est un vœu pour l’ensemble de la commission, et certainement d’une large majorité de notre population et de ses invités ?" a aussi demandé Serge Dumont.

Le bourgmestre, Bruno Lefebvre (PS), a insisté sur l’autonomie totale de la commission (et il a aussi singulièrement salué le travail de Laurent Dubuisson, directeur de la Maison des géants). Évidemment aussi une autonomie quant au rythme de travail, ce qui suppose qu’elle n’est pas tenue à un résultat pour cette Ducasse 2023.

Un compromis sans vote

Esther Ingabire (Écolo) s’est réjouie du travail et des avancées permises par la commission. "On partait d’une question assez épineuse. Nous voyons que le processus de participation citoyenne a bien fonctionné. Je suis contente du fait que l’on ait pu trouver un compromis sans devoir passer par un vote. J’espère que cela aboutira à une solution qui donnera satisfaction l’ensemble des groupes, et qu’elle sera et faisable. Nous sommes tous en attente d’une Ducasse sereine et apaisée…"

Cécile Dascotte (PS) a également mis en évidence le travail de qualité de la commission et des personnes l’encadrant. "S’il est bien une mission sensible et périlleuse c’est bien celle menée par cette assemblée. Il suffit pour s’en convaincre de jeter un coup d’œil sur certaines publications sur les réseaux sociaux. Le climat passionnel dans lequel s’inscrit leur mission n’est pas là pour leur faciliter la tâche. […] Notre société a trop souvent tendance à opposer le blanc et le noir, le pour et le contre en oubliant que le bien vivre ensemble demande des nuances et qu’opter pour une nuance de gris permet d’apaiser bien des tensions et de vivre en paix."

Un "dérapage" ?

Bruno Montanari (Liste Athoise) s’est cependant étonné: "je croyais que la commission allait s’en tenir à une sorte de discrétion, à un huis clos. Or, quelqu’un s’est exprimé dans un reportage télévisé, en ayant un avis tranché ; je trouve cela malsain, mal placé. Cela a irrité beaucoup de gens et d’Athois."

"Effectivement, les règles étaient fixées dès le départ" a convenu le bourgmestre, Bruno Lefebvre.

Patrick Bougenies (Liste Athoise) a renchéri: "cette personne doit être exclue de la commission ; elle a franchi un pas de trop, elle a dépassé les limites…"