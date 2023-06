Les Vieux Tracteurs des Collines en balade… dans les collines

Le club compte actuellement 80 membres et il est reconnu par la BEHVA, la Belgian Historic Vehicle Association. Ses activités sont des balades en tracteurs, des visites d’expositions, Panningen, Ravels, La Fête de la Moisson à La Hamaide, des visites d’entreprises, Joskin, Massey Fergusson, Kubota, De Roo et bientôt Fendt et un repas du club.

Très démocratique

Le président de l’association est Hedwig Roosseel. Yves Legrain est vice-président. Thierry Bauffe est secrétaire et Claude Deruyttere, trésorier.

”Nos administrateurs sont Nadine Berte et Marc De Meester. Nous travaillons de manière très démocratique. Quand un membre propose une activité, nous en discutons et si tout le monde est d’accord, on met le projet en route. Si ça marche, on recommence, sinon on passe à autre chose. Par exemple, la semaine dernière, notre balade nous a conduits du zoning de Frasnes-lez-Buissenal, vers la région leuzoise avec visite de la distillerie Gervin et repas chez Troll et Bush, puis retour. Un beau parcours sous le soleil qui a plu à tous nos membres et qu’on renouvellera sûrement.”

La prochaine sortie, ce sera le dimanche 25 juin à Ostiches, où “Prosper sort les vieux tracteurs !” dixit le flyer des Amis Réunis. Les Vieux tracteurs prendront donc la route pour Ostiches, où ils participeront, à 9h, à la balade proposée dans le cadre de la ducasse. Un parcours d’une trentaine de kilomètres vers Lessines qui s’annonce riche en surprises à découvrir au fil des arrêts et ravitaillements.

0476 64 75 06 ou 0478 55 28 52 ; www.lesvieuxtracteursdescollines.be