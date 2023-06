Des actions pour réduire le gaspillage alimentaire à Ath

Cette action contre le gaspillage alimentaire fait partie intégrante des objectifs de prévention du Plan wallon des Déchets.

Par ailleurs, en signant la convention du Green Deal "cantines durables", la Ville d’Ath s’est notamment engagée dans l’axe "réduire le gaspillage alimentaire et les déchets".

"L’Administration communale d’Ath s’est également engagée à respecter les objectifs de la démarche “Zéro déchet”" explique le collège communal d’Ath. "Cela implique, au niveau exemplarité communale, une action obligatoire de réduction des pertes et du gaspillage alimentaire à destination du personnel communal (personnel de cuisine, enseignants…), faisant partie intégrante de la grille de décision envoyée au SPW."

"La Commune d’Ath souhaite continuer ses actions “zéro déchet” relatives aux déchets résultant de ses propres activités impliquant son administration et ses écoles."

La mission d’Ipalle comprend la réalisation de prestation de "conseils" à l’avantage des communes associées ou toute autre instance publique.

"Ipalle dispose d’une certaine expertise en matière de prévention des déchets" note le collège communal. "Au vu du bon déroulement de l’audit à l’école George Roland (année scolaire 2021-2022) et de l’objectif de lutte contre le gaspillage alimentaire au niveau de l’ensemble des cantines, le service Environnement propose que la Ville d’Ath sollicite Ipalle pour l’accompagner dans cette démarche au sein des autres écoles comportant une cuisine c’est-à-dire Isières, Ormeignies et Irchonwelz."

État des lieux et action(s)

La mission d’Ipalle consiste en plusieurs volets.

1. Co-production d’un diagnostic. Un état des lieux sera réalisé au cours du processus de restauration afin d’obtenir des résultats chiffrés (pesées, etc.). En relation avec le flux de déchets produits, un état des lieux de la production de déchets sera réalisé pour avoir des résultats chiffrés.

2 . Élaboration du plan d’actions et suivi. "Dans chaque école, sur base du diagnostic, Ipalle, le personnel de l’école et le service environnement se réuniront, analyseront les données afin d’identifier les points de blocage et les actions possibles à mettre en œuvre en fonction des moyens disponibles. Une hiérarchisation de ces actions permettra d’établir un planning général." […]

"À l’issue de la réalisation des actions, Ipalle réalisera des fiches synthèse afin de pouvoir ajuster/dupliquer ces actions dans d’autres établissements."

3. Formation et sensibilisation du personnel communal. "Les membres du personnel communal seront sensibilisés au gaspillage alimentaire et au zéro déchet, et formés à la méthodologie utilisée."

"La diffusion des actions et des résultats obtenus permettra de promouvoir les bonnes pratiques, de communiquer sur le dynamisme et l’efficacité du projet et de mettre en avant l’implication des acteurs participants."

4. Sensibilisation des enfants. "Dans chaque école, l’éco-team ou une classe pilote sera sensibilisée au gaspillage alimentaire et au zéro déchet. Ceci afin de promouvoir les bonnes pratiques, garantir la continuité des actions et la diminution de production de déchets, tous flux confondus."

Qualité et santé

"Je suis convaincu qu’en réduisant les gaspillages, nous pourrons offrir encore davantage de repas de qualité (un plus pour la santé des enfants), tout en maintenant des prix raisonnables (ce qui n’est pas négligeable pour les parents)" souligne Christophe Degand (MR), échevin en charge de la politique en matière de déchets.

Ludivine Gauthier (PS) se réjouit aussi du projet. "Alors que le gaspillage alimentaire au niveau des ménages est estimé entre 15 et 30 kg par habitant et par an, le gaspillage est également constaté au niveau des cantines scolaires" souligne-t-elle en notant l’expérience positive déjà menée à l’école G. Roland.