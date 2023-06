Le Collège de Frasnes-lez-Anvaing devait-il transmettre sa note de politique communale aux conseillers ?

"Le show systématique de l’opposition"

Michel Délite (HC), qui avait annoncé, avant la présentation, que l’opposition demanderait une suspension de séance afin de pouvoir examiner la note, exprimera aussi son indignation: "Il est regrettable que cette déclaration ne soit pas jointe en annexe à l’ordre du jour. C’est scandaleux, et c’est pour nous une fausse note (sic) et un manque de respect à l’égard de l’opposition qui devrait in fine se prononcer sur le sujet sans avoir pu faire l’analyse des projets politiques, ni du volet budgétaire."

La bourgmestre Carine de Saint-Martin fait alors son mea culpa et propose de retirer le point et de le reporter au prochain conseil.

Le conseiller indépendant Jacques Dupire déplore ce "manque de construction. Comment voter sur quelque chose qui n’est pas communiqué ?" Pour la bourgmestre, qui parle "d’un show systématique d’aucuns, à chaque séance du conseil, devant la population et la presse", il ne doit pas avoir de vote ( NDLR: l’ordre du jour parlait pourtant bien d’adoption !) puisque "c’est un acte politique, une simple communication."

"C’était un acte volontaire !"

Michel Devos (PS) tient à réagir: "Depuis que je suis conseiller communal, jamais on n’a reçu la déclaration de politique générale avant la séance. On la retrouvait par après dans le PV de la réunion." L’opposition prétend le contraire. "De toute façon, ça ne vous empêche pas de le faire, d’autant que vous avez connu les difficultés d’être dans la minorité et de travailler dans ces conditions. Vous auriez pu dire: “ C’était inconfortable pour nous avant. Maintenant qu’on est dans la majorité, on fait un petit effort !”", ajoute Mme Leroy. Pour Vincent Duchâteau, "la polémique s’éteint d’elle-même après la proposition de report." Après la suspension de séance, M. Dupire exprime à nouveau des regrets ("pas mal de conseillers seront absents en juillet, cela est dommage !"), tandis que Didier Verdoncq (Écolo) demande que l’opposition reçoive le document dans la foulée, "par courtoisie". Suite à l’intervention de l’échevin Sébastien Dorchy, Marie-Colline Leroy se rendra compte, dira-t-elle, que "ce n’était pas une erreur matérielle, mais un acte volontaire de ne pas avoir joint le texte." Carine De Saint-Martin répétera: "La déclaration a toujours été lue en séance." Pour Michel Delitte, elle doit bien faire l’objet d’un vote.

La suite au prochain conseil…