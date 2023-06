Dans la montée qui mène à l’Enclus du Haut, le Péché Mignon était, à l’époque, une table réputée. Le restaurant a perdu son étoile au départ de sa patronne avant de péricliter. "La patronne qui a suivi a malheureusement eu un grave souci de santé. Elle n’était plus en état de cuisiner, mais elle s’était reconvertie en boutique de bonbons", se souvient Virginie Guemjom.

Conseillère communale (dans l’opposition) et médecin généraliste (dans le "civil"), l’intéressée a racheté la bâtisse il y a dix ans. "C’est en visitant qu’on a saisi, avec mon compagnon, toute l’histoire de cet endroit. Tant et si bien qu’un jour, on s’était promis d’en faire un lieu d’accueil et d’échange autour de quelques douceurs. C’était comme un déclic ", poursuit Virginie Guemjom.

Il aura fallu dix ans de travaux et de réflexion pour faire renaître de ses cendres le "Péché Mignon". Virginie & Emmanuel souhaitaient conserver le même nom que celui qui a fait la réputation de l’établissement, "pour reprendre l’histoire là où elle s’était terminée", explique-t-elle.

La formule est bien différente, en revanche. "On ouvre le samedi et le dimanche en proposant de la petite restauration. L’idée ? Mettre en avant des produits locaux, tant pour la bière que pour les glaces ou les desserts." Le Péché Mignon 2.0 n’en est qu’à ses prémices, mais la formule semble déjà convaincre puisque l’établissement était complet dimanche. "À terme, on se dit qu’ouvrir le vendredi soir et proposer des tapas serait une évolution séduisante pour notre établissement ", estime Virginie Guemjom.

À l’intérieur, les clins d’œil à l’ancien restaurant témoignent de l’attachement des nouveaux patrons pour l’histoire du n°19 de la rue Caumont. Des cartes postales du début XXe cohabitent avec les balances et autres éléments de décoration. Ils côtoient aussi la table de billard ou la bibliothèque. "On veut en faire un lieu d’accueil et d’échange, où les clients peuvent s’installer à une table et manger, mais aussi parler avec la table voisine, lire un bouquin ou proposer un jeu de société avec d’autres clients de passage."

Ici, l’ambiance y est conviviale et la terrasse permet de profiter du calme de l’Enclus, à l’orée du bois et un peu en recul (et en contrebas) de la zone plus fréquentée. "L’âge d’or touristique de Mont-de-l’Enclus est passé. Mais on avait vraiment envie de dynamiser ce lieu en ouvrant le rez-de-chaussée. Si on peut retrouver au moins le tiers de ceux qu’ont connus les plus anciens lors de l’époque dorée enclusienne ce serait une belle réussite."

Sans aucune expérience dans l’HoReCa, Virgine et Emmanuel tâtonnent encore un peu, mais prennent "énormément de plaisir" à ouvrir le week-end et à se perfectionner de semaine en semaine.

Au Péché Mignon, 19 rue Caumont. Ouvert le samedi et le dimanche