Une dame de 86 ans dépouillée de plus de 130.000 € à Ath

L’avocat de la victime et de son fils a expliqué que la brave dame avait été escroquée par Fabien, en qui elle avait toute confiance.

"Madame avait des problèmes de santé dus à son âge et son fils avait déposé une requête pour être administrateur de sa maman. Mais le fils a dû être hospitalisé et avait laissé à madame une carte de banque. Quand elle a voulu aller chez le coiffeur, elle a sonné à un taxi qui n’était pas disponible. Elle a donc téléphoné à un autre, en l’occurrence le prévenu. En trois semaines à peine, elle avait déjà une grande confiance en lui."

Fabien a visiblement flairé la bonne affaire, proposant à la dame de l'aider notamment à faire ses courses. "Il disait aller dans un magasin mais se rendait aussi dans une autre enseigne pour y faire des achats. Tout ça a pris de l’ampleur et ma cliente, au bout d’un mois environ, lui a dévoilé qu’elle avait de l’argent placé. Il l’a convaincue de rassembler tous ses avoirs dans une seule banque et il est allé avec elle dans une banque à Ath pour transférer les fonds. Il s’est fait passer pour son neveu et madame a ouvert un compte sur lequel plus de 130.000 € ont donc transité. Ensuite, elle a enlevé la somme pour la mettre dans un coffre dont il avait la clé et la carte. Ce n’est pas tout. Il lui a inventé qu’il était préférable qu’il reprenne l’argent chez lui."

"Un dossier abject."

Au fil du temps, le prévenu s’est invité de plus en plus souvent chez la dame âgée, fouillant à la recherche de bijoux, vidant la remise et emmenant du matériel de jardinage.

Le procureur est clair : Fabien a abusé de l’état de vulnérabilité de la victime. "C’est un cas d’école. On parle ici d’un gros montant et monsieur se montrait même menaçant, indiquant à la dame que si elle ne faisait pas ce qu’il disait, il ne ferait plus ses courses. C’est un dossier abject. Je requiers 4 ans."

Jugement le 11 septembre, une date qui pourrait faire s’écrouler le petit monde de Fabien.