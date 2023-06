Le géant "Le Pèlerin" revient ce week-end, à la ducasse de Meslin-l'Evêque

De la volonté de créer une fête de quartier, un groupe de meslinois s’en était inspiré et avait créé en 1994 un géant à l’effigie du saint patron des Pèlerins. Vers 2005, le géant tombe dans l’oubli jusqu’en 2019, lorsqu’une dizaine de jeunes, déjà porteurs dans d’autres groupes de géants, se regroupent. "Nous sommes une équipe très soudée de porteurs", explique Christopher Ducarme. "Nous avions l’intention de pourvoir le village d’un de ses géants d’antan, de raviver le Pèlerin et ainsi avoir au moins un géant à Meslin". Il n’est pas impossible qu’un jour le géant se rende jusqu’à Compostelle avec la fanfare de Meslin.

Diverses actions ont été menées pour financer le projet. "Les travaux de reconstruction ont duré environ trois ans et demi, dont une année Covid. Les porteurs ont contribué et donné un coup de main. C’est Aymerick Rasse, porteur et secrétaire du comité qui a dessiné et créé la tête du géant. Il a de l’or dans les doigts", nous confie Christopher. "Enfin, nous avons aussi eu l’aide d’une couturière bénévole pour le costume, ainsi que de Ludovic Tilly, vannier régional et enfin de Myriam Vanden Daele, bourrelière à Wannebecq".

Défi relevé, ces samedi 24 juin et dimanche 25 juin: le géant "Le Pèlerin" renaîtra sur la Place de Meslin-l’Evêque. À quelques jours de sa présentation au public, "nous sommes un peu stressés mais satisfaits du résultat. Nous espérons que la population sera aussi touchée".

La "renaissance" du géant s’inscrit évidemment dans le cadre de la fameuse ducasse de Meslin-l’Évêque qui ne voit plus les cuistax traverser le village, mais qui offre bien d’autres moments sympathiques grâce au comité organisateur, "Les Criquets".

Vendredi 23 juin

Soirée avec différents DJ

Samedi 24 juin

14h: présentation ocielle de la rénovation du géant "Le Pèlerin" et "baptème" du géant sur la place de Meslin ; 15h, départ du cortège avec le géant. De 15h à 17h, "kicker humain" sur la place ; à 17h30, retour du cortège sur la place ; mini rondeau avec la fanfare de Meslin-l’Evêque ; dès 20h, soirée DJ

Dimanche 25 juin dès 12h: repas sous chapiteau avec des musiciens et de petites animations. De 14h30 à 18h30, cortège dans les rues du village avec vingt géants et quatre fanfares. De 16h à 18h30, lancer d’œufs (!) sur la place du village. À18h45, retour du cortège sur la place ; ondeau final. À 20h, soirée DJ de clôture.