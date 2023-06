Brunehaut: bientôt un centre de prélèvement sanguin géré par l’IMSTAM

Sur interpellation de Sandrine Buseyne (USB), le président du CPAS a évoqué l’avenir de la collaboration avec cette intercommunale. "Au sein de l’entité, nous bénéficions déjà du service soins palliatifs de l’IMSTAM, et donc actuellement un 1/2 ETP travaille dans l’encadrement des personnes en fin de vie sur notre territoire, rappelle Marc Houze. Deux de nos écoles, celles de Guignies et de Laplaigne, profitent du service PSE."

Malgré cette prise de position, des réunions se sont encore tenues entre les autorités communales et les représentants de l’IMSTAM. "2028, année jusqu’à laquelle nous sommes affiliés à l’intercommunale, est encore loin… ajoute le président du CPAS. Nous essayons ainsi de voir ce que l’IMSTAM peut nous proposer comme autres services dans notre entité pour faire avancer les choses au bénéfice des citoyens et éventuellement revoir notre position. On peut déjà ainsi annoncer qu’un centre de prélèvement sanguin sera mis en fonction à partir de septembre prochain, dans le local ONE à Hollain. Une infirmière y sera présente, dans un premier temps, un jour par semaine pour effectuer les prises de sang. Par rapport aux autres projets mis sur la table par l’IMSTAM au niveau plus général, on peut citer: une permanence de coordination pour le maintien à domicile, un soutien aux parents d’enfants souffrants de troubles dys, un projet de santé mentale en collaboration avec les Marronniers, le développement de la promotion de la santé notamment autour de la maladie d’Alzheimer et de la démence."

Assez étonnamment, l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale de l’IMSTAM n’a pas été voté au conseil communal. Nadya Hilali s’en est inquiétée. Le bourgmestre Pierre Wacquier explique: "En ce qui concerne l’absence de délibération quant aux points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’IMSTAM, nous préférons laisser à chaque délégué, présent à l’AG, la possibilité d’émettre un vote personnel. Et cela au vu des dernières discussions que nous avons pu avoir avec les représentants de l’intercommunale…"