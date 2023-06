Silly: la première modification budgétaire 2023

À ce propos, Bernard Langhendries (SENS), président de la commission des Finances fulmine: "Nous annoncer une différence aussi importante au mois de juin me semble un peu fort. On pourrait prévenir les communes plus tôt pour qu’elles puissent adapter leurs prévisions. Chez nous c’est 212.000€; imaginez le montant pour d’autres communes !"

"Plus de dépenses"

Laurence Pierquin poursuit: "Par rapport au budget initial, les dépenses augmentent de 66.350€: elles sont liées à l’intégration des non valeurs de 2018, au recalcul des frais de personnel et au paiement tardif de certaines factures".

Le conseil constate encore une augmentation de diverses dépenses de fonctionnement: 30.000€ pour l’informatique, 11.500€ pour des couches lavables pour la MCAE (Maison communale de l’accueil de l’enfance), 16.900€ pour un projet lié à la biodiversité, 11.000 pour la maintenance de logiciels et 28.000€ pour l’alimentation du stock de matériaux des travaux. "Pour éviter de devoir acheter matériel et matériaux au coup par coup et aussi les démarches qui s’ensuivent, nous avons décidé de commander directement un stock."

"Éclairage et électricité moins chers"

Par contre, certaines dépenses diminuent comme l’éclairage public (52.000€), les combustibles (-13.000€) et l’électricité grâce aux panneaux photovoltaïques (-13.000€).

Enfin, à l’extraordinaire, la commune a choisi de financer un maximum de projet sur fonds propres afin de limiter la charge d’emprunt.