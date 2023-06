38000 vignes plantées sur neuf hectares de terre, à Ath et Frasnes

Ce projet, qui est amené à évoluer et grandir au fil des prochaines années, est né il y a 6 ans déjà ; un peu par hasard, lors d’une conversation informelle.

"C’était à l’occasion de mon anniversaire", précise Dany Deneyer, l’un des fondateurs de In Vino Verit’Ath. "J’avais organisé un barbecue à la maison, et mon ami Olivier Mahieu, qui est ingénieur agronome, nous a parlé de vignes qui avaient été plantées à Ath. S’en est suivi alors un échange sur l’importance des vignes dans notre région. " Les deux hommes rediscutent du sujet plus tard, et évoquent un projet de vignoble ensemble.

Rapidement, quatre autres personnes – Bruno Lefebvre, Franz Degavre, Frédéric Groulard et Gilbert Laurent – se greffent au projet, et celui-ci se concrétise au terme de plusieurs réunions. "Nous sommes tous issus de près ou de loin de familles d’agriculteurs: on peut dire que nous aimons avoir la terre entre les mains. On a ça dans le sang. Et puis, il faut reconnaître aussi que nous sommes tous amateurs de bons vins."

Des arômes fruités

Les premiers 38 000 plants de vigne ont récemment été plantés sur près de 9 hectares de terrains disséminés dans le Pays Vert et celui des Collines. In Vino Verit’Ath a choisi de planter des "cépages interspécifiques" uniquement. "Ils résistent mieux aux maladies: la prévention se fait plus aisément et on respecte plus l’environnement. Ils sont également plus tolérants au gel: ils débourrent plus tard et arrivent à maturité plus tôt." Des pinots Kors et Iskra ont été plantés en nombre. Les variétés Voltis et Souvignier gris ont également pris place sur les différentes terres. "Nous avons volontairement choisi des cépages dont les arômes se rapprochent fortement des Champenois."

Mais avant de déguster les premières bulles, il faudra s’armer de patience. "La première vendange se tiendra dans 3 ans, en 2026. Mais il s’agira d’une petite vendange ; comme une vendange de répétition pour se préparer aux vendanges plus prometteuses. Avec ce raisin, nous allons préparer un vin non-pétillant, que l’on pourrait déjà faire déguster. L’élaboration de la bulle en bouteille dure entre 15 et 18 mois. On peut donc espérer déguster nos premières bouteilles de mousseux dans 5 ou 6 ans. " Le public peut d’ores et déjà s’attendre à un mousseux aux arômes fruités et riche en matière.

"Par phase"

Le projet est amené à évoluer et à prendre de l’ampleur au fil des ans. Ses besoins financiers aussi. Les fondateurs ont décidé de procéder par phase. "Au départ, nous pensions planter quelques hectares", ajoute Dany Deneyer. "Mais en visitant plusieurs domaines, on s’est rendu compte que pour produire du vin de qualité durablement, il fallait au moins quinze hectares. Par hectare, il faut compter plusieurs centaines de milliers d’euros d’investissement total, ce qui est évidemment énorme." Des réunions de présentations ont permis à la société de trouver des associés et le grand public pourra également s’approprier le projet via une campagne de crowdlending, une forme de "pré-achat" de bouteilles de vin.

Dans deux ans, In Vino Verit’Ath entend planter 10 hectares supplémentaires. "Et après deux vendanges, on en plantera 11 ou 12 hectares de plus. Le chai, le lieu où se déroulera la vinification, se situera quant à lui dans un rayon de 5 km du centre-ville athois. "

À terme, une dizaine de personnes pourraient travailler au sein de la société qui est à la recherche d’un chef d’exploitation et d’un vigneron. "Celui-ci sera aidé par un vigneron champenois qui viendra faire l’écolage tous les 15 jours. Un maître de chai se déplacera au moment de la vinification et pour les assemblages, nous ferons appel à un conseil d’œnologues." La population sera également régulièrement conviée pour certaines opérations, telles que les vendanges, les tailles, mais aussi quelques festivités. Deux fêtes de plantations sont d’ailleurs déjà prévues: le 1er week-end de septembre à Buissenal et le 3e week-end de septembre à Maffle. Lors de ces événements, le nom du domaine et de la cuvée sera révélé au public.