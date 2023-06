À toi mon Toit inaugure son habitat kangourou à Ath

L’histoire de ce projet est un peu particulière, puisque l’association a reçu ce bâtiment en don. "C’est une maison que nous avons reçue en don, par une dame âgée qui n’avait pas d’enfant", explique Annick Depratere, la directrice dÀ toi mon Toit. "La maison devenait trop grande et demandait beaucoup de travaux d’entretien, dont la propriétaire ne pouvait plus se charger." Le grand bâtiment nécessitait également de gros travaux de rénovation. "Il fallait aussi vider la maison, ce qui a demandé beaucoup d’efforts, réalisés notamment lors de chantiers participatifs."

L’association a décidé de transformer la maison en un habitat "kangourou intergénérationnel", dans lequel deux logements ont été aménagés. Le bâtiment a dû être refait du sol au plafond pour un total d’environ 400000€, subventionnés en partie.

Le rez-de-chaussée est prévu pour accueillir un aîné (ou un couple) autochtone, alors que l’étage est destiné à une famille nombreuse primo-arrivante. "L’idée est que les locataires puissent s’aider dans les petites tâches du quotidien. On peut aisément imaginer les difficultés rencontrées par une famille de primo-arrivants qui débarque dans une région qu’elle ne connaît pas. L’ainé pourra par exemple les aider à trouver leurs repères dans la ville. À l’inverse, la famille de réfugiés pourra rendre quelques petits services à la personne plus âgée. Ce projet est basé sur un principe de solidarité. "

Si la personne âgée est invitée à vivre dans le logement le plus longtemps possible, dans un environnement serein, avec des voisins aidants, il a été décidé par À toi mon Toit que la famille ne pourrait louer le logement que maximum 3 ans. "Nous voulons que cette expérience soit vécue comme un tremplin pour la famille, afin qu’elle pose ses valises et trouve ses repères. Nous estimons que trois années suffisent pour prendre un nouveau départ. Notre service accompagnera évidemment la famille dans des démarches vers une solution de logement plus pérenne."

L’appartement trois chambres a déjà trouvé acquéreur: une maman et ses quatre enfants investiront les lieux le 1er septembre. L’appartement du rez-de-chaussée n’est par contre pas encore loué.

"Adhérer aux valeurs"

L’habitation jouit également d’un jardin, indépendant des deux logements, ainsi que d’une buanderie.

Les locataires pourront aussi en profiter. "L’on pourrait également imaginer que le jardin soit mis aussi à la disposition du voisinage ou d’associations via une convention."

À toi mon Toit accompagnera chaque famille individuellement, mais aussi collectivement. "Nous serons présents pour contractualiser l’échange de services, poser un cadre et mettre des limites, afin que tout le monde s’épanouisse dans ce projet."

Si les loyers demandés sont bien inférieurs au prix du marché, les locataires doivent naturellement aussi adhérer au projet et à ses valeurs.