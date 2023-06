Les deux groupes se rejoignaient sur le pont qui enjambe la rue Coquereaumont, à Moustier. Un point de rendez-vous qui n’est pas à égale distance de chaque extrémité du Pré-RAVeL, puisque situé à moins de deux kilomètres de la fin du tronçon côté frasnois pour environ 6 kilomètres de l’entrée de la piste, à Leuze.

Pas tous sur le même braquet

Pour les deux communes, cette liaison matérialise bien plus qu’une opportunité à saisir. "C’est un tronçon indispensable pour connecter nos deux territoires", avoue Daniel Richir, l’échevin de la mobilité à Frasnes-lez-Anvaing.

Car de nombreux citoyens frasnois se rendent quotidiennement (ou régulièrement en gare de Leuze), où se termine le cheminement cycliste. De l’autre côté, les Leuzois pourront aussi profiter d’une liaison en toute sécurité (et sans détour) pour promener dans des coins bucoliques et vallonnés à pied, à cheval ou à vélo.

Autre atout de cette ligne 86: sa position centrale dans le réseau des pistes cyclables en Wallonie picarde. Il manquait un moyeu autour de tous les rayons qui partent vers Péruwelz, Ath ou Tournai. Il est désormais praticable. "Lorsqu’on analyse la carte du réseau RAVeL en Wallonie picarde, on se rend compte que les itinéraires forment une boucle. En y intégrant ce chaînon manquant (Leuze-Frasnes-Renaix), on obtiendra un 8 avec, au centre du réseau, la ville de Leuze et sa gare. Une aubaine, d’autant que l’on désire transformer le site de la SNCB en un lieu intermodal, où se déploiera l’office du tourisme", rappelle Nicolas Dumont, l’échevin leuzois.

Pour Leuze, il s’agissait presque de la dernière grosse accélération à faire avant la ligne d’arrivée. À Frasnes, il reste encore des kilomètres avant la flamme rouge.

L’échevin Daniel Richir en a parfaitement conscience. "On espère concrétiser dans les prochaines années une liaison pour relier Moustier au centre de Frasnes. Ensuite, il faudra regarder encore plus loin et rejoindre la frontière linguistique pour aller chercher Renaix. Mais nous en sommes encore loin. D’où mon appel du pied auprès des pouvoirs subsidiants."

Après une décennie d’attente, de tractations et de démarches, voilà le Pré-RAVeL d’environ 8 kilomètres prêt à l’emploi !