Selon les premières élements, une peugeot 3008, immatriculée en France, circulait dans le sens Bruxelles-Tournai lorsqu'elle a fait une embardée. Elle est passée au-dessus du rail de sécurité et est allée percuter une camionnette qui, elle, circulait dans le sens Tournai-Bruxelles. Dans la Peugeot 3008 se trouvaient quatre personnes. Les deux jeunes hommes installés à l'avant du véhicules, âgés entre 20 et 30 ans, sont décédés. Les deux passagères, nées en 2001 et 2005, ont quant à elles été emmenées à Erasmes dans un état critique. Les victimes seraient origines de Tourcoing.

Le chauffeur de la camionnette était quant à lui seul à bord. Né en 1976, ce dernier résidait dans la région d'Ath. À ce stade, les experts devront encore tirer les conclusions de leurs constatations mais il apparait que la vitesse excessive de la Peugeot 3008 serait à l'origine de l'embardée.

La chaussée a été fermée à hauteur de la sortie Hoves et une dérivation instaurée à partir de la sortie 25 via la N285 et la N7.