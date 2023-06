Des milliers de plants de cannabis découverts dans un hangar à la zone du Grand pré à Amougies

Dans cette affaire, c’est le travail minutieux des policiers qui mérite d’être passé à la loupe. Au début de l’été, la police s’intéresse à ce hangar loué par un certain Fabio O pour un loyer mensuel de 2200 euros. Cet homme utilise une fausse identité, mais son téléphone est régulièrement en contact avec des numéros néerlandais, ainsi qu’avec une jardinerie de Hyon, où l’on trouve du matériel pour cultiver des plants de cannabis.

Sous surveillance

Le 15 juillet 2021, la police surveille le hangar d’Amougies. Les policiers estiment qu’il y a environ 3600 plants. Onze jours plus tard, ils sont intrigués par une Mercedes qui fait des va-et-vient devant le hangar. Le bâtiment est perquisitionné le 27 septembre.

Les informations policières sont transmises à travers tout le pays. Très vite, on fait le lien avec d’autres plantations, à Andenne, à Gembloux, à Hasselt, ou encore à Liège. Quant à la Mercedes, elle est repérée à Malmedy. Le conducteur n’est pas un inconnu, c’est Fabio ! Sa photo figure sur plusieurs documents d’identité falsifiés. La police découvre que cet homme vit en Andalousie et qu’il est à la tête d’un trafic entre l’Espagne et le nord de l’Europe.

Interdit de séjour

Quant à notre Albanais en appel, il a été observé à plusieurs reprises à Amougies, près du hangar, alors qu’il est interdit de séjour sur l’espace Schengen depuis une condamnation en Allemagne. Il vit à La Calamine, soit de l’autre côté du pays.

Il est interpellé le 4 mai 2022 et déclare qu’il vit dans la pauvreté, ayant à peine assez d’argent pour acheter un téléphone d’occasion. Or, les policiers découvrent que sa femme et lui ont des appareils à près de mille euros… Enfin, il fréquente la maison de Liège qui semble être le quartier général de cette association criminelle.

Le prévenu conteste les faits, soutenant qu’il se trouvait dans son pays au moment des faits. Comme il souhaite devenir belge, il sollicite son acquittement, afin de ne pas entacher son casier judiciaire. Pour le ministère public, la peine de deux ans avec sursis n’est pas suffisante, c’est quatre ans de prison ferme et une amende de 5000 euros.

L’arrêt sera prononcé à la mi-septembre.