Hangar pour vieilles autos ou plants de cannabis à Vaudignies ?

Dino et son fils ne se parlent plus mais ont un point commun : comme Massimo, ils nient en bloc. L’opérateur Ores s’est constitué partie civile. Des câbles ont été tirés sur le compteur pour alimenter l’implantation.

”Je ne savais pas qu’il y avait ça dans mon hangar, soutient Dino. J’y allais deux à trois fois par semaine et à un moment, j’ai senti des odeurs. J’ai vu des plantes qui poussaient mais je ne savais pas qu’il s’agissait de stupéfiants. J’ai tout mis dans des sacs. Moi, j’allais là pour réparer de vieux véhicules, rien de plus. Mon fils avait les clés”.

Gaetano est formel : “Mon père ment. Il a toujours menti et il me met tout sur le dos. Nous avons un différend. Il m’avait vendu un véhicule de très mauvaise qualité”.

Massimo, lui, a des antécédents en matière de stupéfiants mais assure qu’il n’y est, dans ce cas-ci, pour rien. “On allait parfois au hangar et on voyait ce qu’il se tramait”.

”Vous apprécierez”

La partie civile représentant Ores évoque 55 plants de cannabis découverts. Quant au procureur du roi, il observe que tout le monde se tire dans les pattes. “On aura du mal à les départager. La propriétaire dit que le père venait tous les jours”.

Pour le procureur, Dino a, au moins, fourni le lieu et était au courant. Gaetano y était, c’est sûr. Quant à Massimo, les éléments le concernant ne sont pas lourds. “Vous apprécierez”, a dit le procureur à la présidente. Il a requis 2 ans avec sursis contre le père et le fils et 3 ans pour Massimo si les faits sont déclarés établis mais sans toutefois être convaincu de l’implication de ce dernier.

”Dossier pauvre”

La défense de Dino souligne qu’en matière de stupéfiants, son client ne consomme pas et n’y connaît rien. “On n’a même pas la preuve que c’est du cannabis illégal. Des déchets ont été trouvés en putréfaction et l’analyse n’a pas pu être effectuée. Il y a un doute et nous demandons son acquittement. Ne serait-ce pas ici du CBD ? Si le taux de THC n’excède pas 0,2 %, ça peut être considéré comme légal. Pour le reste, il n’a pas loué ce hangar pour y développer des stupéfiants et il a laissé faire”.

L’avocat du fils, Gaetano, a sollicité l’acquittement ou alors la suspension : “Les enquêteurs avaient relevé la présence de ventilateurs, de terreau et d’ampoules. Mais rien ne peut être reproché à mon client”.

Même son de cloche chez l’avocat de Massimo : “On ne peut avoir de conviction de la culpabilité de mon client. Oui, il a des antécédents mais ils remontent à plus de dix ans. Je n’ai jamais vu un dossier aussi pauvre. La téléphonie n’a rien donné. Il n’y a pas d’ADN. Nous demandons son acquittement”. Jugement le 11 septembre.